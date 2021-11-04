Последние новости Новосибирска на 4 ноября 2021 года: отчим-тиран попал под суд, бывшего топ-менеджера клиники Мешалкина отправили в колонию

Сообщаем последние новости на 4 ноября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мы собрали последние новости Новосибирска на 4 ноября 2021 года: обо всех главных событиях в регионе читайте в нашей подборке.

ОТЧИМ-ТИРАН ПОПАЛ ПОД СУД

История об отчиме из села Кожура Убинского района, который жестоко «воспитывал» своих маленьких детей, подходит к концу. Напомним, соседи семьи увидели, как мужчина швырял о землю 5-летнюю падчерицу, и позвонили в полицию. Отчима-изверга арестовали, он полностью признал свою вину в содеянном. Теперь его ждет суд.

БЫВШИЙ ЗАМГЛАВЫ КЛИНИКИ МЕШАЛКИНА ПОЛУЧИЛ 2,5 ГОДА ЗА РАСТРАТУ БЮДЖЕТА

В Новосибирске суд отправил бывшего замдиректора клиники Мешалкина Евгения Покушалова в колонию на 2,5 года. Его обвинили в миллиардной растрате с использованием служебного положения. Он также будет должен выплатить штраф в 400 тысяч рублей.

В НОВОСИБИРСКЕ ПРИЗЕМЛИЛСЯ САМОЛЕТ «МОСКВА-БРАТСК» ИЗ-ЗА ИНФАРКТА У ПАССАЖИРКИ

В Толмачево экстренно приземлился самолет, летевший рейсом «Москва-Братск». Это произошло из-за того, что у одной из пассажирок воздушного судна стало плохо. Предположительно, у неё был инфаркт. Женщину госпитализировали.

СИБИРЯЧКА ЗАРАБОТАЛА МИЛЛИОНЫ, ПРОДАВАЯ НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ «АРЕСТОВАННЫЕ» МАШИНЫ И КВАРТИРЫ

Полиция Новосибирска возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» в отношении жительницы Новосибирска. Женщина предложила продать своей подруге купить несуществующую залоговую иномарку, а потом, получив деньги, оборвала с ней все контакты. Потерпевшая сибирячка начала разбираться в обстоятельствах и выяснила, что она не одна попалась на хитрость мошенницы.

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