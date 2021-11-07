Последние новости Новосибирска на 7 ноября 2021 года: росгвардеец спас пенсионерку, вирусолог предложил продлить нерабочие дни

Последние новости Новосибирска на 7 ноября 2021 года. Фото: предоставлено героями публикации // группа "АСТ-54" "ВКонтакте"

Мы собрали последние новости Новосибирска на 7 ноября 2021 года: обо всех самых важных новостях в регионе вы узнаете в нашей подборки.

РОСГВАРДЕЕЦ СПАС ПЕНСИОНЕРКУ

Прапорщик полиции Виталий Карпов спас пенсионерку из горящего дома в Сузуне. Ночью он заметил дым, подъехал к дому из которого не могла выбраться 76-летняя женщина. Полицейский забрался через окно и помог вытащить женщину, успел вовремя — уже пылала крыша. На пожаре ему помогали еще четверо местных жителей.

ПРОТАЩИЛ ШКОЛЬНИЦУ НА КАПОТЕ

Мать пострадавшей 16-летней девочки рассказала о последствиях ДТП. Школьницу сбили на улице Мясникова в среду, в ГИБДД со слов водителя утверждают, что та переходила дорогу вне пешеходного перехода. Мама возражает — дочь спешила на тренировку, но шла по зебре. Водитель протащил девушку на капоте, но занятия спортом помогли ей сгруппироваться.

ТРИ НЕДЕЛИ ВЫХОДНЫХ

Новосибирский вирусолог Сергей Седых предложил продлить нерабочие дни на три недели. Это связано с высоким ростом заболеваемости. Выходных оказалось недостаточно, считает ученый.

ФАНАТ МОРГЕНШТЕРНА СО СМА ОСТАЛСЯ БЕЗ ЛЕКАРСТВ

Общественники пожаловались на невыдачу лекарств четырем детям со спинально-мышечной атрофией в Новосибирской области. Среди них оказался известный подросток Тимур Андрюшин, которому Моргенштерн подарил инвалидное кресло с премии «Муз-ТВ». Следственный комитет проверит проблему с выдачей лекарств.

НА КОНЕ ЗА БУРГЕРОМ

Бердчанка Каролина Карелина прискакала за наггетсами на коне — и удивила очевидцев. Девушка встала в очередь к окошку выдачи для авто и попросила морковку для лошади, но ее в фастфуде не оказалось. Пользователи соцсетей похвалили любительницу лошадей.

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