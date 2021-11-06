Последние новости Новосибирска на 6 ноября 2021 года: директор школы оскандалилась, блогер умерла после неудачной пластики

Сообщаем главные новости на 6 ноября. Фото: кадры из видео.
Мы собрали последние новости Новосибирска на 6 ноября 2021 года: обо всех самых важных новостях в регионе вы узнаете из нашей подборки.
«ДАЛЕКО НЕ ПЕРЕДОВЫЕ ЛЮДИ»
Словова директора новосибирской школы № 82 Елены Минаевой вызвали непонимание у жителей города. Она участвовала в конкурсе «Директор года России — 2021» и, отвечая на очередной вопрос, неудачно высказалась про родителей учеников: «Это далеко не передовые граждане, они трудятся на заводах». Видео завирусилось в соцсетях спустя почти месяц после конкурса, мамы и папы осудили педагога за высокомерие.
УМЕРЛА БЛОГЕР ЯНА ФИАЛКОВСКАЯ
47-летняя блогер и диетолог Яна Фиалковская из Новосибирска умерла в больнице Красноярска. После операции по коррекции груди и живота у женщины начались осложнения, врачи не смогли ее спасти.
КОЛЛЕКТОРЫ ВЫШИБАЛИ ДВЕРЬ В КВАРТИРУ СИБИРЯЧКИ
В Новосибирске коллекторы крайне неэтично потребовали от жительницы Первомайского района возврата долгов. Они начали вламываться в ее квартиру.
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