В новосибирском Толмачево экстренно сел Boeing с горящим двигателем

В Новосибирском аэропорту аварийно сел грузовой боинг. Фото: Виктория МИНАЕВА

В Новосибирском аэропорту «Толмачево», вечером, 3 ноября, совершил аварийную посадку грузовой самолет. У борта загорелся один из двигателей.

— Самолет летел по маршруту Льеж-Циндао, однако из-за загоревшегося левого двигателя, борт совершил аварийную посадку в Новосибирске, — сообщили КП-Новосибирск в «Толмачево». — Самолет был грузовой, на нем находились пять человек экипажа. Никто из них не пострадал.

Сейчас двигатель воздушного суда уже удалось потушить. Груз, который перевозился в самолете, не пострадал. Однако о назначении для него резервного борта пока ничего не известно.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в «Толмачево» экстренно приземлился самолет, летевший рейсом «Москва-Братск». Одной из пассажирок воздушного судна стало плохо: предположительно, у нее был инфаркт. Женщину доставили в больницу, а самолет продолжил движение по маршруту.

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