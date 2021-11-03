Последние новости Новосибирска на 3 ноября 2021 года: умер слесарь, упавший в кипяток в лицее, самолет столкнулся с автолифтом

Сообщаем главные новости на 3 ноября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА / Михаил ФРОЛОВ.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 3 ноября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе в нашей подборке.

УМЕР СЛЕСАРЬ СГК, ПРОВАЛИВШИЙСЯ В КИПЯТОК

В больнице умер один из трех мужчин, которые провалились в яму с кипятком в новосибирском лицее № 12. Это был слесарь теплосетевого подразделения компании СГК. Двое других пострадавших находятся в тяжелом состоянии, они получили 75% ожогов тела.

САМОЛЕТ СТОЛКНУЛСЯ С АВТОЛИФТОМ

Следователи начали проверку после того, как в Новосибирском аэропорту «Толмачево» самолет столкнулся с кабиной автолифта. Инцидент произошел около 7 утра 1 ноября: спецавтомобиль, перевозивший бортовое питание, задел правое крыло боинга. В результате у самолета оказалась повреждена окантовка крыла.

ПОДИУМ ДЛЯ ЕЛКИ ЗА 150 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Власти Новосибирска объявили тендер на закупку подставки для новогодней ели, которая будет стоять в центре города. Мэрия готова потратить на нее 149 тысяч рублей. Подиум должен состоять из отдельных и равных между собой квадратных сегментов. Также диаметр изделия должен составить 4,4 метра, а высота — 1,5 метра.

НОВОСИБИРСК ПОКРЫЛСЯ СУГРОБАМИ

В городе четыре дня шел снег, и выпало его достаточно много, чтобы на улицах уже появились сугробы. У некоторых возникло новогоднее настроение, они начали лепить снеговиков.

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