Все будет хоккей: дизайнеры показали, какой станет Ледовая арена в Новосибирске

Дизайнеры постарались придать Дворцу спорта максимально современный облик. Фото: правительство Новосибирской области.

Новая Ледовая арена в Новосибирске - уже не просто спорткомплекс. Это, считайте, настоящий экзамен для города. Если не успеем вовремя построить - нас ждет фиаско международного масштаба. Хоккейный чемпионат тогда пройдет мимо нас, а федеральная казна не захочет финансировать новые станции Новосибирского метро.

Но это злые языки судачат о таких неприятных перспективах. Власти же официально заявляют: арена будет построена в срок! На левобережье действительно вовсю идет стройка, а дизайнеры дорисовывают интерьеры.

Хотите взглянуть? Правительство Новосибирской области выложило макеты будущего спорткомплекса. Судя по ним, в Ледовой арене будет много стекла и много белого. Такой подбор красок и материалов можно воспринимать символично: лед и снег.

В дизайне много «снежного» и «ледяного». Фото: правительство Новосибирской области.

- При внутренней отделке помещений будут использованы высокотехнологичные инновационные материалы. В дизайн-проекте продумана маршрутизация для гостей спорткомплекса - по всему зданию предполагаются указатели, - комментируют в правительстве региона. - Стилистика и цветовые решения разработаны совместно с хоккейным клубом «Сибирь», для которого новая арена станет домашним стадионом для проведения тренировок и соревнований.

Игроки с клюшками, снежинки - таких изображений в новом спорткомплексе будет предостаточно. Так что в городе появится маленький хоккейный рай. Впрочем, и дорога в рай тоже станет снежной и хоккейной. Во всяком случае ближайшую станцию метро планируют оформить в подобном стиле.

- Входная группа станции метро «Спортивная» будет в одинаковой цветовой гамме с Ледовой ареной, - анонсировал КП-Новосибирск министр спорта Сергей Ахапов.

Даже во время игр с мячом за спортсменами будет присматривать парень с клюшкой.

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