Компания «Расцветай» поддержала всероссийские соревнования по дзюдо

Фото: Предоставлено компанией «Расцветай»

В Новосибирске прошли XXV Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек 2007 - 2008 года рождения, посвященные памяти подполковника милиции Александра Геннадьевича Пименова. В них приняли участие 226 спортсменов из 12 регионов страны. Впервые турнир прошел на призы всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы». Мероприятие провели 30 октября в спортивном зале школы № 216 без зрителей и болельщиков, с соблюдением всех противоэпидемиологических мер.

Одним из партнеров соревнований выступила компания «Расцветай». Философия застройщика «Развивайся. Расти. Расцветай» созвучна с принципами дзюдо, где непрерывное внутреннее и внешнее развитие - залог успеха.

СПОКОЙСТВИЕ В СИЛЕ

Перед выходом юные спортсмены, казалось, совершенно не волновались. Вот что рассказал один из участников турнира, который занимается дзюдо уже 6 лет.

- Мне не страшно, потому что я уже очень много выступал на соревнованиях. Когда-то давно пришел на занятия, и мне понравилось. В жизни мне эти умения уже пригодились не раз. Вообще, в дзюдо много плюсов, этот спорт не делает людей агрессивными, наоборот, становишься спокойнее и увереннее. Ты нервничаешь, когда ты слабый. А когда ты сильный и многое умеешь, ты уже просто за себя не беспокоишься, - считает юноша.

Фото: Предоставлено Новосибирской областной федерацией дзюдо

Участница турнира Екатерина Четверова занимается дзюдо недавно. До этого девушка ходила на танцы, но ей наскучило и захотелось попробовать что-то новое. Сначала ходила на борьбу, а потом попала на дзюдо и решила, что именно это - ее:

- У меня как-то сразу стало получаться, спустя два месяца после того как начала заниматься, я получила желтый пояс. Мои первые соревнования были в Тюмени, я заняла второе место. Мне понравилось.

На вопрос о том, не волнуется ли она, Катя ответила, что давно перестала волноваться, потому что часто выступает и уже привыкла.

Судья соревнований Иван Бухман рассказал, что это мероприятие масштабное, всероссийское. И в перспективе турнир планируется сделать с отбором на первенство страны. Он отметил, что дзюдо занимается очень сознательная и ответственная молодежь.

- Вообще, к нам приходят лучшие дети. А если пришли не самые-самые, они все равно становятся такими, когда попадают к нам, у них просто нет выбора, - с улыбкой комментирует Иван Бухман.

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД

Компания «Расцветай» партнером соревнований выступает не первый год. В своих объектах застройщик продумывает все до мелочей, чтобы новоселам хотелось заниматься спортом, непрестанно двигаться вперед, поэтому решение о поддержке такого вида боевых искусств закономерно.

Фото: Предоставлено Новосибирской областной федерацией дзюдо

- Мы разделяем ценности, заложенные в идее дзюдо: формирование социальной опоры общества, рост и развитие соответствующих навыков у людей, способных постоять за себя и свою семью. Популяризируя данный вид спорта на территории региона, мы надеемся привлечь к подобным занятиям как можно больше молодежи. Нам хотелось бы, чтобы свое свободное время подрастающее поколение проводило под присмотром опытных наставников-тренеров, занимаясь спортом и поддерживая здоровый образ жизни, - отметили в пресс-службе компании «Расцветай».