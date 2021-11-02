Последние новости Новосибирска на 2 ноября 2021 года: трое мужчин провалились в кипяток, 4 ноября отметим онлайн

Сообщаем главные новости на 2 ноября. Фото: прокуратура НСО.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 2 ноября 2021 года: обо всех главных событиях в регионе читайте в нашей подборке.

ТРОЕ МУЖЧИН ПРОВАЛИЛИСЬ В ЯМУ С КИПЯТКОМ

В новосибирском лицее №12 трое мужчин провалились в кипяток. В школе, пока дети на каникулах, решили устранить течь в подвале. Слесарь туда спустился вместе с сотрудниками СГК: рабочие не ожидали, что под ногами рухнет бетонная плита. Сейчас все пострадавшие находятся в реанимации и подключены к аппаратам ИВЛ.

МЕРОПРИЯТИЯ НА ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА ПЕРЕНЕСЛИ В ОНЛАЙН

Сибиряки готовятся отмечать День народного единства. Однако в этом году в связи с коронавирусными ограничениями большинство запланированных мероприятий переносятся в онлайн. Массовые празднования на улицах и общественных местах запрещены.

ДОРОЖНИКИ УКЛАДЫВАЛИ АСФАЛЬТ ВО ВРЕМЯ СНЕГОПАДА

На улицах Крылова и Пирогова дорожники занимались укладкой асфальта во время снегопада. Случаи стали известны минтрансу Новосибирской области. Министр заявил, что такая работа не будет принята в эксплуатацию.

ПРИДУТ МОРОЗЫ ДО -25

2 ноября в Новосибирске продолжится снегопад. А в среду вместе с ним придет резкое похолодание — ударят морозы до -25 градусов.

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