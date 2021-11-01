Дом ALMOND: приватная жизнь в центре Новосибирска

Фото: Компания «Расцветай».

Элегантный архитектурный стиль дома является образцом гармоничной интеграции в городской ландшафт центра Новосибирска. Панорамное остекление, использование керамогранита теплых оттенков и мрамора в отделке фасада придают объекту благородный облик.

Дом ALMOND располагается на улице Чаплыгина, в центральной части Новосибирска, до площади Ленина всего 10 - 15 минут. Это открывает доступ к множеству значимых мест города, позволяющих в полной мере насладиться жизнью в самом центре столицы Сибири.

В пешей доступности - лучшие магазины: мультибрендовый универмаг LUSKE и ТРЦ «Аура», а соседство с Центральным парком культуры и отдыха и уютными скверами располагает к размеренным прогулкам.

Фото: Компания «Расцветай».

Дом ALMOND расположен рядом со знаковыми театрами города - НОВАТом, Новосибирским музыкальным театром, Новосибирским академическим театром «Глобус». Место комфортно и для семей с детьми: в шаговой доступности лучшие детские сады, центры раннего развития, школы, фитнес-клубы X-FIT, Word Class. Локация дома создает комфортную среду, чтобы выстроить жизнь в одном месте, не тратя время на пробки и расстояния.

В доме ALMOND 87 квартир площадью от 43,1 до 136,2 квадратного метра. Увеличенные оконные проемы и высокие потолки (от 3,3 метра) визуально делают пространство больше, наполняя квартиру воздухом и светом.

На первых этажах Дома ALMOND в качестве дополнительной инфраструктуры запроектированы коммерческие помещения.

Финансовый партнер проекта - ПАО «Сбербанк».

Центр продаж квартир компании «Расцветай»:

ул. Вокзальная магистраль, 8а

тел. +7 (383) 258-44-88

гкрасцветай.рф / Instagram / «ВКонтакте» / Facebook

Застройщик: ООО СЗ «Сакура». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф

Банки-партнеры: ПАО «Сбербанк»; АО «Альфа-Банк»; АО «Банк ДОМ.РФ» и др.

На правах рекламы