Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 2 ноября 2021 года: нерабочие дни начались с антирекорда по заболеваемости

С начала этой недели для новосибирцев действуют ограничения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 2 ноября 2021 года, увы, не радуют. Если две недели назад ковидом ежедневно заражались около 250-290 человек, то сейчас их число перевалило за 300. 30 октября был зарегистрирован антирекорд — 349 заболевших за день. Умирают также много — по 11-15 пациентов в сутки. Среди умерших и 30- и 90-летние.

Коронавирусом заболевает больше 300 человек в день. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

НАЧАЛО НЕРАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ

C 30 октября введены новые ограничительные меры: нерабочие дни, действие QR-кодов на входе в общественные места. Работников старше 60 лет отправляют на удаленку, чтобы они за это время успели пройти вакцинацию. Приостановил работу аквапарк и закрытые помещения зоопарка, а также перестали работать ночью заведения общепита. Метро работает по графику выходного дня.

ВСЕ — НА ВАКЦИНАЦИЮ!

Минздрав области призывает всех граждан поставить прививку от коронавируса. Как и больницы, пункты вакцинопрофилактики будут работать в стандартном режиме с 30 октября по 3 ноября, а с 4 по 7 ноября — по графику выходного дня.

К тому же, теперь тем, кто уже переболел ковидом, можно будет сделать прививку вакциной «Спутник Лайт».

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 334 человека

Количество пациентов в реанимации: 327 человек

Масочный режим: продлен до конца ноября 2021 года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.

Больницы: проходят плановые осмотры.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: не работают с 23:00 до 6:00, персоналу и посетителям необходимо соблюдать дистанцию и меры против коронавируса.

Концерты: зрители должны соблюдать масочный режим социальную дистанцию. Наполняемость залов — 50 % зрителей. На входе в залы с числом человек больше 100 необходимо взрослым нужно предъявить QR-код о вакцинации.

Детские лагеря: круглогодичные детские лагеря возобновили свою работу с 1 февраля, необходимо соблюдать противоэпидемиологические меры

Кинотеатры: открыты, посетители и персонал должны соблюдать меры против коронавируса, наполняемость залов — 50 % зрителей. На входе в залы с числом человек больше 100 необходимо взрослым нужно предъявить QR-код о вакцинации.

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