«Пострадавших они даже за людей не считают»: сибирячке предложили обманывать людей под видом богача из Дубая

Жительнице Новосибирска мошенники предложили наживаться на доверчивых людях. Фото: личный архив.

Евгения П. — мама в декрете, она подрабатывает SMM-специалистом. В надежде найти более прибыльного заказчика сибирячка разместила резюме на нескольких сайтах. Так на молодую женщину вышел работодатель, предлагавший от 40 тысяч рублей ежемесячно, но во время переписки девушка заподозрила неладное. Ей предлагали поучаствовать в афере. Женя раскрыла всю схему и рассказала о ней корреспонденту КП-Новосибирск.

ПРОСТО ДИРЕКТОР, ПРОСТО ДАНИЛА

После недолгого общения на сайте некий Данила Степанович, представившийся директором, предложил девушке перейти на переписку в Телеграме. Явно общался по заготовленному шаблону. Вот одно из первых сообщений:

— Меня зовут Данила, я HR-директор и по совместительству один из лидеров молодой амбициозной команды SMM4KINGS. Наш главный офис в Москве, одно время мы были сторонниками работы исключительно офлайн и дошли до штата в 350 человек. Но со временем перевели 90% сотрудников на удаленку. Не буду хвастаться, но SMM4KINGS — очень известная в узких кругах команда. Наша компания занимается ставками на спорт и на русскоязычном рынке давно зарекомендовала себя как лидера своей сферы с общим охватом аудитории более 26 миллионов человек.

На первый взгляд, звучит неплохо. На рынке компания давно, штат большой. Непритязательный соискатель, возможно, и не заметит подвоха. Но Евгения пригляделась внимательно. Вряд ли директор солидной компании представился бы просто Данилой, да и название компании выглядит как шифр наркодилера.

ПРЕДЛОЖИЛИ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ ИЗ ДУБАЯ

Как только Евгения дала свое согласие на работу, ей тут же выкатили сценарий, по которому работают люди из «амбициозной команды». Оказывается, существует некий телеграм-канал, в котором Женя и ее будущие коллеги агитируют простых пользователей участвовать в ставках на спорт. Естественно, денежки пересылали только в одну сторону.

Фото: Предоставлено героем публикации. О том, как обманывать людей, мошенники подробно рассказали Евгении П. в личной переписке.

Новичку даже выслали подробный сценарий, по которому строится работа. Скрин Евгения передала в редакцию. Вкратце суть такова. Есть некий главный герой телеграм-канала, он всю жизнь занимается спортивными ставками. Дела пошли в гору, и теперь он живет в Дубае, а доходы достигают сотен тысяч долларов. На своем канале герой публикует снимки из своей шикарной жизни — яхты, машины, дорогие рестораны. Евгения же и другие «сотрудники» переписываются от имени этого героя с попавшимися на удочку зависти подписчиками. Герой из Дубая предлагает сделать ставку тысяч на 30, сорвать куш и поделить его пополам.

— Мне прислали документ, где подробно описано, как именно продаются сделки на матчи. Попросили выполнить тестовое задание. Якобы я профессиональный игрок на ставках на спорт, а мой ментор — человек, который хочет поставить деньги. Я согласилась, потому что уже понимала, что здесь что-то нечисто, и собиралась отдать информацию в «Комсомольскую правду», — говорит Евгения П.

Фото: Предоставлено героем публикации. Вот так выглядят фиктивные ставки на спорт.

ОБЕЩАЮТ ПО 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Само собой, никаких спортивных ставок мошенники не делают. Люди отправляют деньги в надежде озолотиться, но мошенники только складывают их в свои карманы. Чтобы вытащить у человека как можно больше, мошенник отправляет поддельный документ, сообщающий о том, что ставка якобы сделана и выигрыш увеличивается, например, с 30 до 100 тысяч рублей. И теперь, чтобы вывести деньги на банковскую карту, мошенник говорит, что нужно заплатить банку комиссию за перевод. Ведь сумма-то большая!

Фото: Предоставлено героем публикации. Некоторые, доверяясь мошенникам, отправляют по 17 тысяч рублей.

После всех операций мошенник блокирует любителя ставок на спорт. Некоторые, не жалея денег, ставят по 17 тысяч рублей, а некоторые, поддавшись иллюзиям, вкладывают и по 30 — 50 тысяч.

— У них есть чат в Телеграме, где они все это обсуждают. Подписчиков, которые доверяют им и отправляют деньги, мошенники за людей не считают. Для них это способ наживы. Смеются над ними и обзывают непристойными словами, — рассказывает Евгения. — Я ушла в затишье и перестала с ними общаться. Меня сразу удалили.

Фото: Предоставлено героем публикации. Смелые «игроки» вкладывают по 30 - 50 тысяч рублей.

На этом история трудоустройства нашей читательницы окончилась. Но для многих доверчивых граждан все еще впереди. Кто знает, сколько любителей легких денег еще обманут эти «успешные люди». Если среди наших читателей есть пострадавшие от подобной схемы, просим связаться с редакцией. В случае необходимости Евгения готова помочь расследованию дела.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.