Инвестиционному фонду хотят установить лимит

Ирина Диденко объяснила, почему новый подход к финансовой политике региона так важен. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области.

Заместитель председателя комитета Законодательного собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Ирина Диденко представила на 13-й сессии законопроект, касающийся инвестиционного фонда Новосибирской области.

- Этим проектом мы вносим изменения в закон Новосибирской области «Об инвестиционном фонде Новосибирской области», где определяем, что средства на реализацию проекта либо государственно-частного партнерства (ГЧП), концессию будут направляться из инвестиционного фонда. А инвестиционный фонд будет пополняться из бюджета Новосибирской области, причем объем средств пополнения не должен превышать 2% от собственных доходов. Такое ограничение мы вводим с целью эффективного прогнозирования бюджета на будущий период, - объяснила Ирина Диденко.

По словам депутата, наш регион нуждается в строительстве большого количества объектов социальной и дорожной инфраструктуры. Необходимо определять приоритеты по этим объектам, ведь бюджетные средства ограничены, и важно осознанно перераспределять денежные средства на период 5, 10, 15 лет. Потому что крупное строительство не укладывается в привычные нам трехлетки.

- Обычно мы планируем трехлетний бюджет, а концепции государственно-частного партнерства касаются бюджетных обязательств на период, выходящий за трехлетку. И мы говорим о том, что к таким цифрам нужно подходить осознанно, чтобы денег хватало и на остальные нужды. Речь идет примерно о 5 миллиардах рублей в год, - подчеркнула Ирина Диденко.

Предложенный депутатом законопроект единодушно поддержали в первом чтении. Ирина Диденко отметила, что ко второму чтению подготовят доработки, куда включат различные предложения, в частности, от губернатора Новосибирской области.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что данный законопроект очень актуален, а идея создать полноценный инвестиционный фонд зародилась еще в 2016 году.

- Депутаты подошли к формированию этой идеи, а правительство активно подключилось. Во-первых, это продолжение работы о корректировке закона об управлении госимуществом, которую мы ранее начали с Андреем Ивановичем Шимкивом. Сегодня активно используются и эффективно продвигаются, в том числе с федерального уровня, инструменты концессии и ГЧП. Срок действия подобных соглашений превышает все сроки исполнения полномочий должностными лицами или избранными депутатами. Проще говоря, люди, имеющие удостоверение госслужащего или мандат сегодня, вряд ли сохранят эти удостоверения к тому времени, когда срок действия этих соглашений закончится. Поэтому очень важно сразу определить для публичного и частного партнера условия и гарантии выполнения этих обязательств, причем без ущерба для будущего развития региона и исполнения текущих социальных вопросов, - прокомментировал Андрей Травников и высказал в целом положительное отношение к этой законодательной инициативе. - Понятно, что между первым и вторым чтением предстоит еще поработать, чтобы это был полноценный инвестиционный фонд. Например, мое предложение - включить в эти лимиты те субсидии, которые мы предоставляем для поддержки инвестдеятельности через инвестсовет и комиссию по инвестиционной деятельности.

По словам председателя регионального парламента Андрея Шимкива, этот закон очень актуален и его подхватят многие регионы нашей страны. Он привел пример того, что накануне подобный вопрос обсуждался на бюджетном комитете в Санкт-Петербурге. Также от подчеркнул, что нужно использовать механизм концессий и ГЧП, но при этом контролировать эффективность использования бюджетных средств.

- Можно заключить много договоров, и нас уже не будет, а долги останутся. Нельзя переходить планку, нужно жить по доходам. Мы ограничим ресурс, который можно направить на ГЧП и концессии, - резюмировал председатель регионального парламента.