Фото и видео снегопада в Новосибирске 1 ноября 2021 года: в город пришла зима

1 ноября пришла зима. Фото: Татьяна Батяева.
Горожане с самого утра делятся фото и видео снега в Новосибирске 1 ноября 2021 года. Можно сказать, что в столицу Сибири пришла настоящая зима: публикуем красивые фото с заснеженных улиц.
Многие хозяева сфотографировали своих питомцев на снегу. Фото: Ольга Пожидаева.
— Зима пришла неожиданно, а завтра и первый мороз, — пишут сибиряки в «Инстаграм».
Снег уже лежит плотным слоем. Фото: Татьяна Батяева.
Красоты новосибирской зимы оценили и приезжие:
Люди особенно оценили красоту ярко-красных рябин на фоне заснеженного города. Фото: Алексей Белов.
— Если Владивосток — это город пробок, то Новосибирск — город рябин! — рассказал КП-Новосибирск гость города Алексей Белов.
Засыпало детские площадки и скверы - пока что там никто не гуляет. Фото: Екатерина Чернигова.
Напомним, о том, что снег не собирается таять, предупредили синоптики. По их прогнозу, уже 3 ноября ударят морозы до -19 градусов, будет идти снег с сильным ветром, порывы которого ночью достигнут 16 метров в секунду.
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