Половину муниципальных бань закроют из-за ветхости и коронавируса

Хорошая парная с вениками - одна из основ сибирского здоровья. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске осталось шесть общественных бань со льготами для пенсионеров, но они разваливаются. Мэрия предлагает отдать их частному инвестору на реконструкцию, но депутаты настаивают: бизнесмены должны оставить льготы для населения. О том, как вопрос обсуждали на постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству, - в нашем материале.

ПАРИТЬСЯ БУДУТ БАНЩИКИ

Хорошая парная с вениками - одна из основ сибирского здоровья. Однако здания, где сейчас размещены шесть муниципальных бань, и оборудование в них не ремонтировались со времен СССР, а банное хозяйство «Сибирячка» является убыточным.

- Муниципалитет начал передачу бань в концессию не от хорошей жизни. На момент передачи бани № 8 в концессию федеральной сети «Сандуны» субсидии на содержание здания из бюджета составляли 33 миллиона рублей. При реализации концессии указаны социальные обязательства: с декабря 2018 года цена посещения составляет 120 рублей за час для пенсионеров и других социально незащищенных категорий, - сообщил начальник управления потребительского рынка мэрии Виталий Витухин.

По словам чиновника, пенсионеры уже сейчас могут помыться во многих частных банях по льготной цене. Например, сети бань «Паровозовъ» и «Мыловар» оказывают услуги по цене даже ниже социального тарифа - от 105 рублей в час. К тому же скоро в Академгородке откроются общественные бани «Алексеевские», где тоже заключены социальные договоры на посещение за 120 рублей в час.

- Муниципальные бани есть почти во всех районах города. И депутаты и местные жители очень переживают, что будет дальше. Все заведения будут работать до момента передачи их в концессию, это необратимый процесс. При передаче бань в концессию сразу будут подписаны договоры о льготном посещении для ветеранов, будут льготы и для возрастных групп. Городской бюджет не понесет расходов - инвестор сам будет проводить ремонт и приобретать оборудование. Договор концессии заключается на 20 - 25 лет, потом бани снова перейдут в муниципалитет, - рассказал председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству Андрей Любавский.

Андрей Любавский.

Мэрия планирует объявить концессию бань в апреле 2022 года, инвесторы уже есть. Однако потеть придется самим банщикам, ведь на период борьбы с коронавирусом городские бани обязаны работать вполсилы. По рекомендациям Роспотребнадзора допускается не более 50% посетителей. Правила те же, что и с походом в театр: на входе нужно будет предъявить сертификат о вакцинации, либо справку о противопоказаниях к вакцине, либо результаты ПЦР-теста на уровень антител двухнедельной давности.

Важный момент: в связи с сокращением числа посетителей муниципальные бани будут работать в усеченном режиме, одни - по четным, другие - по нечетным дням. К апрелю 2022 года планируется сокращение сотрудников МБУ «Сибирячка» с 97 до 42 сотрудников. Часть из них после входа в концессию будут трудоустроены вновь, другие - распределены по муниципальным предприятиям.

ПРОМПАРКИ ВМЕСТО ИНКУБАТОРОВ

Депутаты уверены: в тратах на бизнес-инкубаторы в Новосибирске нужно навести порядок. Коронавирус и удаленка показали, что бизнесмены активнее ищут не офисные помещения, а промышленные площади для импортозамещающего производства. Поработать за компьютером можно и на удаленке, а вот станок по производству масок дома не поставишь.

- Проводя выездные совещания, депутаты увидели, как работает городской бизнес-инкубатор на улице Троллейной. Он очень удобный: совмещает офисы и производственные цеха. А вот бизнес-инкубатор на улице Есенина не очень подходит под инкубатор. Ситуация в экономике такая, что город не может позволить себе открывать бизнес-инкубаторы, но есть формат промышленных парков, на которые выделяют деньги по федеральной программе. Мы видим, как развивается производство, особенно импортозамещение, - добавил Андрей Любавский. - Сегодня мы рекомендовали мэрии перенести бизнес-инкубатор на улице Есенина.