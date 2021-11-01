Последние новости Новосибирска на 1 ноября 2021 года: пенсионер собирает деньги на лечение собаки, продолжается суд над агентом Кэт

Все важные новости в нашем материале. Фото: Екатерина ГАЙДУК/запись с камеры наблюдения.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 1 ноября 2021 года: обо всех главных событиях в регионе читайте в нашей подборке.

ПЕНСИОНЕР СОБИРАЕТ ДЕНЬГИ НА ЛЕЧЕНИЕ СОБАКИ

80-летний пенсионер Иосиф Вальтер хочет вылечить своего пса Тобика, у которого обнаружили венерическую саркому. Ради своего питомца он играет у метро на гармошке.

ХОЗЯЙКА ЮВЕЛИРНОГО РАССКАЗАЛА, КАК АГЕНТ КЭТ УКРАЛА УКРАШЕНИЯ

В Новосибирске продолжается суд над агентом Кэт: девушка ограбила ювелирный магазин в одном из торговых центров. Его хозяйка пришла на заседание и впервые рассказала, как сотруднице это удалось.

В МЧС ПРЕДУПРЕДИЛИ О ГОЛОЛЕДЕ И СИЛЬНОМ ВЕТРЕ

Начало ноября ожидается холодным и ветренным. Как сообщают новосибирские спасатели, температура воздуха ночью опустится до -16 градусов, а порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. На дорогах ожидается гололед.

НОВОСИБИРСКОГО ЮРИСТА БУДУТ СУДИТЬ ЗА СМЕРТЬ ДОЧЕРИ

Многодетного юриста будут судить за смерть ее 11-месячной дочери. Трагедия в семье произошла 17 апреля: женщина вышла из квартиры и оставила детей одних, в этот момент 11-месячная девочка купалась в ванной. Когда мама вернулась домой, то ребенок был мертв. Дело передали в Заельцовский районный суд, первое заседание состоится 8 ноября.

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