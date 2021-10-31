Последние новости Новосибирска на 31 октября 2021 года: семиклассницу избили в школьном туалете, вирусолог предупредил об опасности соединения гриппа и ковида

Рассказываем последние новости Новосибирска на 31 октября 2021 года. Фото: соцсети. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мы собрали последние новости Новосибирска на 31 октября 2021 года: обо всех главных событиях в регионе читайте в нашей подборке.

СЕМИКЛАССНИЦУ ИЗБИЛИ В ШКОЛЬНОМ ТУАЛЕТЕ В НОВОСИБИРСКЕ

В школьном туалете новосибирской гимназии № 8 избили семиклассницу. На девочку напала сверстница. Как удалось выяснить КП-Новосибирск, пострадавшую в школе травили, называя глупой. После избиения девочка попала в больницу. По факту случившегося проверки проводят полиция, СК, прокуратура и власти Новосибирской области.

НОВОСИБИРСКИЙ ВИРУСОЛОГ ПРЕДУПРЕДИЛ ОБ ОПАСНОСТИ СОЕДИНЕНИЯ ГРИППА И КОВИДА

Врачи предупреждают об опасности соединения гриппа и ковида. По их мнению, наложение друг на друга двух вирусов чревато смертельными последствиями. Как сообщил новосибирский вирусолог Сергей Нетесов, смешанные инфекции составляют пример 40% от всех сезонных ОРВИ. По мнению специалиста, люди пренебрегают масочным режимом, поэтому и заражаются.

НОВОСИБИРСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ РАСПЫЛИЛ ПЕРЦОВЫЙ ГАЗ В КОМНАТЕ ЗАДЕРЖАННОГО

Под Новосибирском на 30-летнего полицейского завели уголовное дело за превышение должностных полномочий. Он распылил перцовый баллон в комнате, где находился задержанный. Тем самым он причинил ему страдания. В региональном МВД уточнили, если вина полицейского будет доказана, его уволят из органов. Ведется расследование.

ПОД НОВОСИБИРСКОМ ВОДИТЕЛЬ «МАЗДЫ» ПОГИБ В ДТП С ТЯГАЧОМ

В Чановском районе на трассе Р-254 водитель «Мазды», совершая обгон, вылетел на встречку. Там он столкнулся с тягачом «МАН». Водитель иномарки погиб в результате аварии. Личность мужчины, которому на вид 35-40 лет, устанавливается.

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