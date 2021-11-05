Последние новости Новосибирска на 5 ноября 2021 года: из больницы сбежал преступник, в ДТП погиб водитель ВАЗ

Из больницы сбежал преступник, в ДТП погиб водитель ВАЗ. Фото: ГУ МВД по НСО\ГИБДД по Венгеровскому району

Мы собрали последние новости Новосибирска на 5 ноября 2021: обо всех самых важных событиях в регионе на 5 ноября 2021 года — в нашей подборке.

ИЗ БОЛЬНИЦЫ СБЕЖАЛ ПРЕСТУПНИК, СТРЕЛЯВШИЙ В ПОЛИЦЕЙСКОГО

Новосибирские полицейские ищут 50-летнего пациента психиатрической больницы, который исчез из учреждения 4 ноября. Мужчину задержали еще в 2015 году за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов: он выстрелил в одного из сотрудников Кировского районного отдела полиции. По решению суда он был направлен на принудительное лечение.

ТУРИСТЫ ИЗ ДОМИНИКАНЫ ЖДАЛИ АВТОБУС НА МОРОЗЕ

В Новосибирске более 500 туристов были вынуждены мерзнуть на взлетной полосе «Толмачево». Пассажирам, прилетевшим рейсом из Доминиканы утром 4 ноября, подали всего два автобуса, чтобы добраться до здания аэропорта. Однако всем сразу в них разместиться не удалось, и люди, в легкой одежде были вынуждены ждать транспорт прямо на морозе.

МОШЕННИК УКРАЛ У СИБИРЯЧКИ ДЕНЬГИ, ПРИКИНУВШИСЬ ВОДИТЕЛЕМ BlaBlaCar

Жительница Новосибирска попалась на удочку мошенников, встретив их на сервисе BlaBlaCar. Она планировала за тысячу с небольшим уехать в Барнаул, но в итоге лишись почти 120 тысяч рублей со своей кредитной карты. Сейчас в произошедшем разбирается полиция, но юристы говорят, что с банком девушке придется в любом случае рассчитываться самой.

ВОДИТЕЛЬ ВАЗ ПОГИБ В ДТП ПОД НОВОСИБИРСКОМ

В Венгеровском районе Новосибирской области днем, 4 ноября, произошло смертельное ДТП. Авария случилась на автодороге «Чаны-Венгерово-Кыштовка». ВАЗ 2114 выехал на встречную полосу и столкнулся с «Митсубиси Лансер». 41-летний водитель отечественного авто погиб на месте аварии, пострадала его пассажирка и подросток, ехавший в иномарке, их доставили в больницу.

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