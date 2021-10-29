Новосибирские депутаты будут по-новому влиять на бюджет

Полномочия депутатов стали шире. Фото: Совет депутатов города Новосибирска.

На прошедшей сессии Совета депутатов города Новосибирска одним из самых обсуждаемых стал вопрос изменений в бюджет города на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов. Рассказываем, какой сферы коснулись корректировки и как депутаты смогут влиять на бюджет.

ДОХОДЫ ВЫРОСЛИ

Обсуждение вопроса изменения бюджета Новосибирска началось с хорошей новости: уже в этом году доходы Новосибирска вырастут.

- Изменения бюджета можно разделить на два блока. Самый большой - первый: общий объем увеличения межбюджетных трансфертов на 1 миллиард 793 миллиона рублей. Второй блок - общее увеличение собственных доходов на 715 миллионов рублей. Такой скачок произошел из-за планируемого роста поступлений по налогу на доходы на физических лиц, налогу, взимаемому по применению упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения, - объяснил начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Александр Веселков.

По подсчетам финансистов, доходы городского бюджета в 2021 году составят 56,9 миллиарда рублей, а расходы - 57,7 миллиарда рублей. Бюджет все равно остался дефицитным на 800 миллионов рублей. Решение об изменении было принято депутатами единогласно.

Кроме того, по словам Александра Веселкова, на период 2022 - 2023 годов запланировано увеличение объема городского дохода за счет межбюджетных трансфертов на 406,3 и 730,7 миллиона рублей соответственно. Однако плановый дефицит бюджета Новосибирска на 2022 - 2023 годы сохраняется.

ШАНС НА ПОПРАВКУ

Кроме важных финансовых изменений в бюджете, произошли изменения в полномочиях депутатов Совета депутатов города Новосибирска. Теперь у них стало больше возможностей для участия в формировании проекта городского бюджета.

- Сейчас в первом чтении депутаты вносят предложения только по основным параметрам бюджета Новосибирска: доходам, расходам и дефициту. По новым правилам они смогут выдвигать и иные предложения по любым параметрам главного финансового документа города, - прокомментировала начальник управления по правовым и экономическим вопросам Совета депутатов города Новосибирска Ольга Кондратенко.

Новые возможности позволят депутатам интенсивнее работать с наказами. Ведь новая система предполагает, что во время первого чтения бюджета парламентарии будут формулировать предложения на заседаниях профильных комиссий. Если комиссия поддержит поправки, их передадут мэру города. Он должен за 7 дней рассмотреть их и дать заключение по предложенным инициативам.

После этого представители мэрии выступят перед депутатами-инициаторами и аргументированно выскажут свою позицию: почему они за или против предложений. Затем одобренные предложения учтут при подготовке ко второму чтению, а непринятые отправят на доработку или отложат.

Все предложения депутатов и заключения представителей мэрии будут направлены в профильную комиссию по бюджету. Она сможет контролировать все предложения и подготовит заключение ко второму чтению.

Кирилл Покровский.

- Раньше у депутата была только одна возможность внести поправки в бюджет - между первым и вторым чтениями. Но многие в силу неопытности или по другим причинам не всегда успевали это сделать, оставались неуслышанными. Для того чтобы избежать такой ситуации, мы с коллегами-депутатами в процессе долгих обсуждений приняли достаточно интересные и сложные решения по изменению бюджетного процесса. Сегодняшние нововведения - это первый шаг к конструктивному диалогу между представительной и исполнительной властью в Новосибирске. Конечно, процесс формирования бюджета, который действует сегодня, несовершенен, мы будем работать над его улучшением, - отметил председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике Кирилл Покровский.