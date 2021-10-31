Что изменится в Новосибирске с 1 ноября 2021 года: заработает карта «Тройка», антиковидные ограничения продолжат действовать

Рассказываем, что изменится в Новосибирске с 1 ноября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Что изменится в Новосибирске с 1 ноября 2021 года — важный вопрос, который волнует жителей региона. Обо всех важных нововведениях, которые принесет осени, читайте в материале КП-Новосибирск.

НЕРАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ

Ноябрь для многих новосибирцев начнется с выходных дней, другие отравятся на удаленную работу: причина тому — власти города ужесточают антиковидные меры. Теперь сходить в театр, кино, концертный зал, фитнес-центр или детский центр можно только при наличии QR-кода, справки о перенесенном коронавирусе или отрицательном тесте ПЦР. Это касается залов, вмещающих больше 100 человек. А посетить аквапарк или закрытые павильоны зоопарка уже будет нельзя. Кафе и рестораны не будут работать с 23:00 до 6:00, кроме службы доставки и заказов на вынос. Круглосуточный режим работы останется только у общепита в аэропорту.

На входе в помещения вместимостью больше 100 человек требуются QR-коды. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил: не исключено, что вынужденные выходные продлят. Пока же ограничатся семью днями.

КАРТА «ТРОЙКА»

Карта «Тройка», привычная для Москвы, с ноября заработает в Новосибирске. Горожане смогут оплатить этой картой проезд в транспорте Москвы, а москвич без проблем воспользуется ей в транспорте Новосибирска.

Карта «Тройка» начнет действовать в Новосибирске. Фото: Андрей АБРАМОВ

В течение трех месяцев карты «Тройка» будут тестироваться в автобусах пилотного маршрута — оплату ей будут принимать наряду с обычными банковскими картами. Пилотная интеграция карты «Тройка» проходит в рамках реализации проекта «Карта жителя Новосибирской области».

РЕЙСЫ ИЗ НОВОСИБИРСКА

С 5 ноября запускаются прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Тобольск (Тюменская область) и Тарко-Селе (Ямало-Ненецкий автономный округ), с 13 ноября — в Пхукет (Таиланд). Полеты в Тобольск будут осуществляться два раза в неделю, по понедельникам и пятницам, в Тарко-Селе — раз в неделю по пятницам, в Пхукет — раз в неделю по субботам.

Откроются новые направления из аэропорта «Толмачево». Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

При регистрации на рейсы за рубеж пассажирам необходимо предъявить сертификат о вакцинации на английском языке, подтверждающий, что вторая доза вакцины введена более чем за 14 дней до въезда в страну, медицинскую страховку от COVID-19 и отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного менее чем за 72 часа до вылета. Детям до 18 лет сертификат о вакцинации не требуется.

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