«Мы с ним оба сироты»: 80-летний пенсионер собирает деньги на лечение собаки, играя у метро на гармошке

Тобик живет 5 лет вместе с пенсионером. Фото: Екатерина ГАЙДУК

Этого человека вы не найдете в социальных сетях и он никогда не объявит сбор в интернете для бездомных животных. Он тихонько возьмет свою гармонь и пойдет играть возле переходов, чтобы вечером покормить брошенных собак. Иосифу Вальтеру из Новосибирска 80 лет, и он хочет продлить жизнь своему верному другу — дворняге Тобику.

В столице Сибири Иосиф Александрович оказался в военное время, когда из Поволжья в Сибирь пересылали немцев. Свою семью он не помнит, так как старшая сестра отдала его в детским дом.

— В детском доме я научился рисовать и работал художником-оформителем. Потом научился играть на гармони и начал понемногу «гастролировать». Когда вышел на пенсию, играл возле метро, переходов. Да и сейчас продолжаю, — рассказал КП-Новосибирск Иосиф Вальтер, хозяин Тобика.

Кроме непреодолимой тяги к искусству у пенсионера есть еще одна страсть — любовь к животным. Каждый день мужчина выходит из своего ветхого домика на лесоперевалке и идет подкармливать брошенных собак.

— Я даже когда из дома в магазин выхожу, что-нибудь беру для них. Так мы с Тобиком и познакомились. Я из дома, а он тогда у соседа жил, пес ждал меня возле ворот. Я его подкармливал. Когда сосед умер, то собака мне по наследству досталась, — говорит пенсионер.

Так золотистая дворняга поселилась у Иосифа Александровича. Они быстро нашли общий язык друг с другом. Вместе гуляют, встают, завтракают и расстаются только в тот момент, когда мужчине нужно на работу.

— Последнее время Тобик плохо ел, был вялый. Волонтеры отвезли его в больницу и у него обнаружили венерическую саркому, — рассказывает пенсионер. — Я хочу ему помочь, ведь мы оба с ним сироты.

Лечение дорогостоящее, у пенсионера нет таких средств, поэтому он собирает деньги для животного с помощью гармошки. Еще ему на помощь пришли благотворительный фонд «Евдокия» и «База реабилитации животных». Сейчас они также проводят сбор средств, чтобы помочь преданному другу Иосифа Александровича.

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