«И мое сердце остановилось»: новосибирец попал в кардиологию и женился на медсестре, которая выходила его

Пара сыграла свадьбу через 2 года после знакомства и сейчас воспитывают дочку. Фото: предоставлено Еленой РОМАНОВОЙ/Татьяна РАСЮК

Эта любовь началась в больничной палате. Она — студентка медицинского университета, он — начальник службы безопасности. Никто и подумать не мог, чем закончатся отношения медсестры и пациента. Белый халат сменило белое платье.

— Я пришла на практику после четвертого курса. Мне был 21 год. На второй день меня привели в палату и сказали: «Выбирай, кого будешь вести». Я выбрала Владимира. Он лежал со стенокардией, но уже шел на поправку. Ему тогда было 55 лет, — рассказала КП-Новосибирск Елена Романова, жена Владимира.

Елена сама не заметила, как начала влюбляться в своего пациента. Он обаял ее своим жизнелюбием.

— Я сама взяла у Володи номер телефона, чтобы после выписки отслеживать состояние его здоровья. Вскоре мы пошли на первое свидание, посидели в кафе. Да, банально, но рядом с ним было очень спокойно, — признается женщина. А как иначе с начальником службы безопасности?

Владимир красиво ухаживал за молодой избранницей, и разница в возрасте никогда не чувствовалась.

— Когда я окончила институт, Вова сделал мне предложение. Он не очень романтичный, просто сказал, что нужно пожениться. Надо значит надо, — вспоминает медик. — Когда знакомила с родителями, скандала не было. Только мама на свадьбу не пришла — не захотела. Были только моя сестра и наши близкие друзья.

Елена и Владимир могут смело заявить, что разница в возрасте для любви — предрассудки. Они в браке больше 10 лет — и счастливы.

— Вова ведет очень активный образ жизни. Занимается спортом, ходит в бассейн, гуляет в любую погоду. Он никогда не говорит, что у него что-то болит. Никогда не жалуется. Да и мне рядом с ним хорошо и спокойно, — говорит Елена.

Елена и Владимир воспитывают восьмилетнюю дочь, им некогда думать о разнице в возрасте. Скажем больше: они планируют родить еще одного.

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