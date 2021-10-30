Последние новости Новосибирска на 30 октября 2021 года: блогершу Таню Муркину затравили за ролик на фоне мечети, следы в небе снова взбудоражили сибиряков

Сибиряки обсуждают Муркину и следы в небе. Фото: MDK / Виктория МИНАЕВА.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 30 октября 2021 года: обо всех главных событиях в регионе читайте в нашей подборке.

БЛОГЕРШУ ЗАСТАВИЛИ ИЗВИНЯТЬСЯ ЗА РОЛИК НА ФОНЕ МЕЧЕТИ

Новосибирская тиктокерша Таня Муркина извинилась на камеру за скандальное видео из Казани. Девушка сняла ролик, где танцевала и пускала слюни на фоне главной достопримечательности Татарстана — мечети Кул-Шариф.

НЕБО В ПОЛОСКУ

Следы от самолетов в небе в очередной раз вызвали споры у сибиряков. Экологи уверяют, что беспокоиться не о чем: ученые обычные физические процессы, из-за которых в небе появляются белые следы от самолетов.

ПОИСКИ ПАРНЯ, ПРОПАВШЕГО 16 ЛЕТ НАЗАД

Жители села Толмачево ищут пропавшего 16 лет назад Виктора Рябова. Пост с просьбой о помощи появился в социальных сетях. Близкие Вити не верят в смерть родственника, поэтому продолжают его искать, теперь с помощью социальных сетей. Когда парень исчез, ему было 23 года, сейчас должно быть 39.

СУД ЛИШИЛ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ МНОГОДЕТНУЮ МАТЬ, «КУПАВШУЮСЯ» В ПОСОБИЯХ

Новосибирский областной суд отклонил апелляцию многодетной матери Тамары Чусовских, которую лишили пятерых детей после фото «купания» в пособиях. Ее дочек, которым от 5 до 16 лет, отправят в детский дом.

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