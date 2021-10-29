В масках прорезали дырки, а врачей считали отравителями: как современные антиваксеры повторяют ошибки прошлых веков

Антиваксеры вели свою пропаганду и раньше. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Современные антиваксеры готовы в больницы слечь, лишь бы не прививаться. Боятся вакцины и кивают на прошлое. Мол, раньше-то и прививки были без побочек - считай, не укол, а комар носом ткнул; и власти-то были лояльные - насильно в больницы не гнали, маски носить не заставляли. Ага, как же…

Были и противники масок, и нападения на врачей, и даже полная изоляция Москвы, когда заграничный путешественник принес заразу. Кстати, наука сражалась с мракобесием не только в российской столице: во всей Европе борьба за выживание в пандемию сопровождалась повышенной социальной напряженностью и скандалами.

В Новосибирске есть целая экспозиция, посвященная мировым эпидемиям. Архивные фотографии, книги и манекены встречают гостей в Музее мировой погребальной культуры. Отправляемся на экскурсию в прошлое с арт-директором музея Инной Исаевой.

Антиваксеры вели свою пропаганду и раньше. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

ТИФ ВЫЖИГАЛИ ОГНЕМ

Естественно, в давние времена бороться с болезнями пытались с помощью заговоров, отливания воска, траволечения и прочей гомеопатии. А сыпной тиф, например, на Руси пытались выжечь огнем. К счастью, больных в пламя не бросали (хотя могли и до такого додуматься, чего уж там). Действовали методом гуманным, но сложным.

- Для выздоровления применяли огонь, он был особенным - древесным: люди терли поленья друг о друга, чтобы развести костры рядом с домом, где находился больной, - рассказала КП-Новосибирск Инна Исаева, сотрудник Музея мировой погребальной культуры. - Но если человек поправлялся, ему нужно было переступить через такой костер. Саму болезнь люди представляли в виде жгущей и палящей женщины. Впрочем, такой образ был не только у тифа, но и у других болезней, сопровождавшихся высокой температурой.

Неудивительно, что образ у тифа был горячим. Температура у больных подскакивала до 40 градусов и выше. Несчастные покрывались сыпью, теряли ориентацию во времени и пространстве. Многие умирали.

На самом деле тиф разносила не знойная женщина-красавица, а обычная вошь. Зараза быстро распространялась, например, в поездах.

- Железная дорога приняла на себя мощный удар с точки зрения распространения сыпного тифа. Вокзалы становились эпицентрами заражения, а поезда были смертельно опасными, - продолжает арт-директор Музея смерти.

Во время Второй мировой войны немцы даже использовали тиф как оружие. Умышленное распространение немецко-фашистскими палачами эпидемии сыпного тифа среди советского населения даже рассматривали на Нюрнбергском процессе.

Для борьбы с болезнью в 1941 году Красная армия запустила специальные банно-прачечные и дезинфекционные поезда. Еще действовали банно-прачечные дезинфекционные отряды.

Уже в 1942 году советский микробиолог Алексей Пшеничнов разработал спасительную вакцину от тифа. Прививали ею и на фронте, и в тылу.

Не только сейчас, но и раньше вакцинация была предметом пристального внимания и властей, и общества. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

ЦЕНЗУРА ЗАПРЕТИЛА БОЛЕЗНЬ НА БУКВУ «Х»

Некоторые современники жалуются, что вокруг ковида слишком много шума. Мол, и пресса постоянно рассказывает про «корону», и власти то и дело вводят меры. Еще и массовые мероприятия отменяют. Что ж, в мировой истории есть прямо противоположный пример: ситуация, когда эпидемию от населения скрывали.

- В 1911 году холера поразила Неаполь. Причем это произошло перед большими праздниками, посвященными 50-летию создания итальянского королевства. На торжества ожидались миллионы туристов, и премьер-министр Италии счел, что рисковать коммерческими интересами государства будет слишком опрометчиво. В органы здравоохранения он отправил телеграмму, в которой дал понять, что эпидемию нужно держать в тайне, - напоминает Исаева. - Кроме этого, итальянские власти позаботились и о молчании прессы. Редакциям выплачивали деньги за то, чтобы не упоминали страшное слово на букву «Х». Цена этой секретности оказалась высокой. По оценке историка Фрэнка Сноудена, в 1910 - 1912 годах от холеры в Италии погибло до 18 тысяч человек.

Во время холеры человек мучается поносом и рвотой, организм обезвоживается, возможна потеря голоса. В России эпидемия холеры сопровождалась большим социальным напряжением и проблемами. Например, был период, когда болезнь спровоцировала продовольственный кризис: из-за карантинов происходили перебои с продуктами, а когда они появлялись на прилавках, цены стремительно росли. Напоминает 2020 год, не правда ли, когда из-за дикого ажиотажа в супермаркетах стали исчезать гречка и туалетная бумага. Правда, в наше время проблема с товарами длилась совсем недолго.

Есть и другие параллели, которые можно провести между эпидемиями ковида и холеры. Например, среди жителей ходила теория о том, что врачи пытаются не вылечить людей, а отравить. Похоже на современность, в которой некоторые сторонники теории заговора считают вакцину смертельно опасной «жижей». Выходит, что к избавлению от холеры люди порой относились с подобными подозрениями.

Эта зараза запомнились историкам и многочисленными холерными бунтами. Скептики того времени громили больницы, убивали врачей и офицеров.

Болезнь до сих пор наносит удары по жителям бедных стран. Но в большинстве государств не представляет серьезной опасности. Во многом уберегает традиция очищать воду либо кипятить ее.

Классическая советская агитация. Период, когда проблема гриппа стояла наиболее остро. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

ЛИГА АНТИМАСОЧНИКОВ

По-настоящему кровожадным был испанский грипп. Он доводил больных до того, что они начинали кашлять кровью. По данным из разных источников, испанка убила от 50 до 100 миллионов людей во всем мире.

В 1918 году, когда испанка ходила по планете, одним из средств защиты были маски, как и сейчас. Правда, тогда они выглядели менее эстетично - их шили из марли. И представьте, уже в те годы проходили массовые протесты антимасочников. Например, в знак своего недоверия некоторые жители делали в масках прорези для рта.

Листовка на груди женщины призывает носить маски. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

А особенно отличились жители американского Сан-Франциско, где появилась целая Лига антимасочников, в которую входили даже врачи.

В то же время, конечно, шла и активная агитация в пользу ношения масок. И власти, и многие представители общественности призывали использовать это средство защиты.

Испанка закончилась быстро. С одной стороны, свою роль сыграли те же маски и карантины, с другой - испанка оказалась настолько смертоносной, что зачастую больной умирал, не успев заразить другого.

В центре - карикатура на фальшивые средства от гриппа. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

МАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ В МОСКВЕ 1960 ГОДА

В числе самых беспощадных вирусов, конечно, и оспа. Эта инфекция уродует жертву, покрывая тело язвами, человек сгорает от высокой температуры, мучается болями в пояснице, жаждой и тошнотой. Если больной выживает, то остается изуродованным и, возможно, инвалидом.

Человечество дало отпор заразе в 1796 году: 14 мая английский врач Эдвард Дженнер сделал первую в мире прививку от оспы. Успешно! Но до полной победы над болезнью было еще очень далеко, тем более что антиваксеры прошлого бились за свои права так же рьяно, как и их современники. Аналоги современных QR-кодов тоже были. В те годы, разумеется, в виде обычных справок.

- Охват европейского населения вакцинацией заметно возрос в 40-х годах XIX века. И дети, отправляясь в школы, и люди, которые устраивались на работу, должны были предъявить специальные свидетельства о наличии прививки. С годами люди стали все реже умирать от оспы. Охват вакцинацией снизился, а вот антивакцинаторские настроения росли. В обществе проходили настоящие кампании против прививок, противники распространяли листовки и писали петиции, - отмечает наш экскурсовод. - Аргументы у противников прививок были такие... Во-первых, они утверждали, что обязательная вакцинация - это посягательство государства на личную жизнь. Во-вторых, люди считали вакцинацию опасной, полагали, что во время укола могут быть заражены другими болезнями.

Экспонаты Музея мировой погребальной культуры, посвященные эпидемиям. Внизу видна справка о ревакцинации. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

А что власти? Их меры можно сравнить с современными. Кое-где людей мотивировали прививаться материально. Правда, это осуществлялось по лотерейному принципу и являлось скорее исключением, нежели правилом. В Германии в начале XIX века вакцинация почти везде была платной, но вот, например, в Баварии дело обстояло иначе. Там государство выплачивало премии тем, кто привил детей от оспы.

До сих пор живут и здравствуют многие из тех, кто застал полную изоляцию Москвы из-за вспышки оспы. В конце 1958 года из поездки в Индию вернулся российский художник Алексей Кокорекин. За неделю до Нового года туристу стало плохо, а через четыре дня его увезли в Боткинскую больницу, чтобы лечить от гриппа. Еще через два дня художник умер, а вирус атаковал других пациентов и персонал. Лишь в январе медики поняли, что имеют дело с оспой.

На борьбу с болезнью тогда бросили не только врачей, но и милицию, КГБ и армию. Вычисляли всех, с кем контактировал Кокорекин. Самолет с одним из контактных развернули в воздухе - борт был на пути в Париж. Москву закрыли на карантин. К 25 января вакцину получили 5,5 миллиона москвичей и 4 миллиона жителей Подмосковья. Пример такой быстрой блокировки эпидемии до сих пор остается показательным для всего мира. Окончательно победить оспу тоже помогла вакцина. Официально это произошло к 1980 году.

ВОПРОС – РЕБРОМ

Могут ли вернуться смертоносные инфекции прошлого?

Да, такая опасность существует. Наиболее вероятной угрозой современные ученые считают повторную атаку оспы.

- Больному человеку достаточно прогуляться по улице, чтобы запустить процесс. Он будет полыхать как пожар. Оспа распространяется чрезвычайно быстро. С коронавирусом даже близко не сопоставимо ни по летальности, ни по способности к распространению, - прокомментировал КП-Новосибирск вирусолог Александр Чепурнов.

Впрочем, есть и хорошие новости: этот вирус, скорее всего, получится быстро истребить. Вакцина от оспы существует, а центр «Вектор» уже разработал новый, усовершенствованный препарат. И как раз заканчивает его испытания.

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