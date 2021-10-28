«Билайн.Поиск»: решение на основе BigData, которое поможет искать людей

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Разработка позволяет быстро находить потенциальных свидетелей, а также людей, которые могут обладать дополнительной информацией о пропавшем человеке.

С помощью технологий «Билайн» поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» отправляет SMS потенциальным свидетелям, которые определяются с помощью анализа больших данных. В сообщении содержатся данные о пропавшем человеке с фотографией, приметами, возрастом и телефоном горячей линии поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», по которому можно сообщить информацию о пропавшем.

Константин Романов, директор по продуктам и технологиям больших данных:

- «Билайн» - один из лидеров рынка больших данных в России. Мы запустили множество продуктов и сервисов, которыми пользуются крупнейшие бренды и государственные заказчики. Помимо коммерческих услуг для наших B2B-клиентов мы используем телекоммуникационные технологии для решения масштабных социальных задач. Одна из них - построение системы поиска и спасения пропавших и потерявшихся людеи в масштабах всеи страны в сотрудничестве с поисковым отрядом «Лиза Алерт». Наши сервисы помогают оперативно организовать поисковые операции, привлечь волонтеров, обеспечить быстрыи обмен информациеи о пропавших. С запуском решения «Билайн.Поиск» мы помогаем отряду оперативно отправлять сообщения о поисковой операции именно тем абонентам, кого алгоритмы больших данных рассматривают как потенциальных свидетелей и кто дал согласие на получение информационных материалов при заключении абонентского договора или в процессе его исполнения. При этом все данные остаются анонимными и обезличенными для всех участников процесса. Получив такое сообщение, человек сам принимает решение связаться с отрядом и сообщить информацию о пропавшем.

Григорий Сергеев, председатель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»:

- При поиске людей самый ценный ресурс - время. Поэтому любой сервис, который помогает его экономить, критически важен для нас. «Билайн.Поиск» позволит нам в разы быстрее находить людей, которые потенциально могут обладать информацией о пропавших, и связываться с ними, практически не привлекая к этой работе человеческие ресурсы. Мы рады, что наше многолетнее сотрудничество с «Билайн» развивается и компания регулярно предлагает нам новые сервисы на основе самых современных технологий, которые помогают нам в нашей работе.

«Билайн» является многолетним партнером «Лиза Алерт», с 2012 года развивая и внедряя инфраструктурные решения для работы отряда. Так, в 2011 году была создана Федеральная горячая линия 8-800-700-54-52 для приема заявок и свидетельств о пропавших. Это дало толчок развитию деятельности отряда в регионах: буквально за два года региональные отделения появились в 52 городах.

Была создана система SMS-информирования людей о поисках рядом: на сегодняшний день к ней подключено 72 000 человек по всей России. Подписаться на оповещения могут абоненты всех операторов. Сервис доступен по ссылке.

В 2019 году «Билайн» совместно со специалистами отряда создал решение «BeelineAI - Поиск людей» на основе сверхточных нейронных сетей, призванное распознавать людей или следы их присутствия на тысячах снимков с беспилотных летательных аппаратов, которые делаются во время поисков в природной среде. Это позволяет в десятки раз сократить время анализа местности, экономит физические силы поисковиков и позволяет более оперативно принимать решения о стратегии проведения спасательной операции.