Путь электромеханика

Необходимо учить школьников правилам безопасности на железной дороге, считает наш герой. Фото: Личный архив

Юрий Анпилогов трудится на железной дороге уже 22 года. У него непростая работа, но он любит ее и говорит, что самое важное - не уставать морально, тогда и физической усталости не будет. О том, как он это делает, - в нашем материале.

ОТ ВЕРТОЛЕТА ДО ПОЕЗДА

Юрий с детства мечтал стать вертолетчиком, но в то время в Новосибирске вождению вертолетов не обучали. Тогда он выбрал для себя другую красивую и романтичную, на его взгляд, профессию - машинист. Пришел подавать документы в железнодорожное училище (сейчас это Новосибирский колледж транспортных технологий имени Н. А. Лунина), а ему говорят: «Свободных мест нет». Предложили поучиться на специалиста СЦБ (СЦБ - устройства сигнализации, централизации и блокировки. - Ред.), а когда появятся вакантные места, перевестись.

- Учеба давалась мне легко. На производственной практике я понял, что хочу учиться дальше именно по этой специальности. Доучился, пошел в армию, потом заочно окончил НТЖТ, сейчас заочно получаю высшее образование в ОмГУПСе. Начинал путь на железной дороге с должности электромонтера и уже 13 лет работаю старшим электромехаником СЦБ станции Коченево, - рассказывает Юрий.

Свою команду из семи человек он набирал в штат самостоятельно. Поначалу люди притирались друг к другу, но года через три все устаканилось. Начальник мог даже не контролировать сотрудников, потому что работу свою они делали по-настоящему хорошо. За 13 лет ушли только два человека.

Юрий (в центре) на акции «Дорога железная - не для игры». Фото: Личный архив

ОПЫТ, ЗНАНИЯ, ПОДХОД

Руководителем быть непросто. Нужны не только опыт и знания, но и правильный подход к подчиненным. По словам Юрия Анпилогова, он никогда не наказывает механиков штрафами. Говорит, это неэффективно. Но обязательно при всей команде спрашивает с механика, что тот сделал, что не сделал и почему так вышло. Старается объяснить последствия ошибок, чтобы в будущем они не повторялись ни у него, ни у других.

- После такого разбора полетов человек старается оправдать доверие, в дальнейшем делает работу еще лучше. Тех, кто хорошо трудится, стараюсь поощрять. Ведь людям приятно, когда им при всех вручают грамоты, благодарности. Им важно понимать, что их старания видят, ценят. Человеку порой достаточно услышать слова поддержки, благодарности, и он уже готов идти сворачивать горы, - поделился секретом успешного руководителя Юрий.

ОТ ГОСТЯ ДО РАБОТНИКА

Младшему сыну нашего героя 11 лет. Мальчуган говорит, что, когда вырастет, станет электромехаником, а вообще он считает, что железная дорога - это праздник. А все потому, что отец берет его с собой на все коллективные мероприятия: и на природу с женами и детьми, и на празднование Дня железнодорожника, и на спортивные состязания.

- Он видит, что люди общаются. Все друг друга знают, дружат, и у него сложилась в голове такая картинка, что на железной дороге живут весело, хорошо. Единственный минус - папа пропадает на работе днями и ночами, а так все отлично, - смеется Юрий.

Старшей дочери уже 20 лет, и она пошла по стопам отца: учится в Новосибирском техникуме железнодорожного транспорта по специальности «автоматика и телемеханика». С 2 лет девочка бывала с папой на многих железнодорожных мероприятиях, он часто брал ее на работу.

- Сейчас дочь проходит у нас практику и уже знает, кто где работает, кто за что отвечает. Раньше приходила сюда как гость, а сейчас - как работник, - с гордостью говорит отец.

ЧТОБЫ НЕ ПЕРЕГОРЕТЬ

Свою работу Юрий считает интересной: ему нравится, что приходится постоянно быть начеку, ежедневно решать новые задачи. Но если жить только этим, можно быстро перегореть. Поэтому кроме работы у него много и других необычных занятий.

В Коченево есть детский реабилитационный центр. Юрий однажды занес туда детские вещи, когда увидел объявление с просьбой о помощи. С тех пор бывает там регулярно и всегда с подарками. Его стали приглашать в центр на праздники, а потом они с начальником придумали акцию: проводить для ребятишек раз в год День безопасности. Юрий организует для детей экскурсию по железной дороге, объясняет правила поведения на ней, а заканчивается все дружным чаепитием.

- Затем я начал проводить в центре конкурсы. Дети рисуют, например, как они видят железную дорогу. Рисунки я отдаю на предприятие, там их оценивают, а потом мы вручаем грамоты, подарки, призы. Дети пищат от восторга! - признается Юрий Анпилогов.

Слухи об обучении ребятишек правилам безопасности разлетелись быстро, и Юрия стали приглашать уже и в школы. Недавний его визит к первоклашкам показал, что такие встречи дают плоды: дети отвечали на вопросы осознанно и почти на все - правильно.

Юрий Анпилогов, как настоящий сибиряк, очень любит зиму. Фото: Личный архив

ЖЕНА ВСЕ ПОНИМАЕТ

Кроме работы, благотворительности, посещения детского дома, наш герой еще успевает петь казачьи песни и охранять гражданский покой. Юрий живет в рабочем поселке Чик и уже 10 лет является начальником штаба Чикского хутора. В казачество его привела любовь к истории Сибири и знакомство с укладом быта казаков. Теперь, кроме всего прочего, он занимается патриотическим воспитанием молодежи, проводит концерты и вместе с народными дружинниками нередко помогает охранять порядок на различных поселковых мероприятиях. Так что скучать ему просто некогда.

Мы интересуемся, не обижается ли жена на то, что у мужа такая загрузка.

- Мы женаты 21 год, супруга все понимает и не обижается на мои дневные и ночные приключения. А вот друзья, бывает, обижаются. Представьте, поехали мы на рыбалку в ночь на субботу, отъехали подальше, где рыбка покрупнее, - а тут звонок. Я удочку складываю - и на работу. Или пришли в выходные в баню, попарились, отдыхаем - и тут опять звонок, и я опять на работу. Но за столько лет уже и они привыкли, - улыбается Юрий.

«ПОБОЛЬШЕ ЖИВОГО ОБЩЕНИЯ»

Вопрос о том, как все успеть в этой жизни, для нашего героя не стоит. Он говорит, если относиться и к работе, и к хобби с любовью, то время на это всегда найдется.

- Не нужно жаловаться на работу, на жизнь. Просто займись чем-то. Сделай добро кому-нибудь. Не за деньги, даже не за спасибо. Все! Тогда в твоей жизни уже будет смысл, - считает Юрий.

А напоследок он поздравил всех железнодорожников с юбилеем, ведь 28 октября Западно-Сибирской железной дороге исполнилось 125 лет.

- Несмотря на обилие социальных сетей, телефонов, планшетов и прочего, в современной жизни нам очень не хватает простого человеческого общения. Именно этого я и хочу всем нам пожелать - побольше живого общения. И всем добра! - добавляет наш собеседник.