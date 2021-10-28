«Чаще всего женщины жалуются на мужей»: лучший участковый Новосибирской области рассказал о своей работе

Евгений Каржавин служит участковым 4 года. Фото: Предоставлено Евгением КАРЖАВИНЫМ

«Комсомолка» совместно с МВД с 1 ноября запускает ежегодный конкурс «Народный участковый». Скоро стартует финальное голосование на нашем сайте. Новосибирскую область представляет 26-летний Евгений Каржавин, старший лейтенант полиции ОМВД России по Болотнинскому району. Евгений родился и вырос в небольшом городе Болотное в Новосибирской области. Его отец был военным, а мама — воспитательницей в детском саду.

— Я хотел быть как отец, поэтому и связал свою жизнь со службой. Был выбор — стать военным или полицейским. Я решил помогать родному городу, поэтому выбрал второй вариант. Так и стал участковым, — рассказал КП-Новосибирск Евгений Каржавин. — Чаще всего приходят женщины и жалуются на мужей, мол, пьет, поговорите с ним. Иду и разговариваю. Регулярно жалуются на мелкие кражи в магазинах. В основном воруют алкоголь и продукты.

Один раз полицейский даже сам стал свидетелем преступления. Зашел в магазин за продуктами и увидел, как покупатель прятал за пазуху бутылку водки. Тогда страж закона подкараулил местного жителя у кассы и потребовал рассчитаться.

— Денег у него не оказалось. Объяснение всегда одно: денег нет, а похмелиться хочется, — вздыхает сибиряк. — В крайнем случае говорят, что корзинку забыли, поэтому и положили товар в карман.

На службе Евгений уже 4 года.

— Кто вам помогает? — спрашиваем.

— Пенсионеры — это мои вторые глаза и уши. Был у нас случай: двое подрались на улице, а свидетелей не было. Я пошел по квартирам и нашел бабушку, которая в это время сидела на лавочке и видела, как эти люди ругались и размахивали руками, — вспоминает Евгений. — Да, свидетель не прямой, но есть доказательство того, что у людей произошел конфликт. У меня под административным надзором 11 человек, тоже все серьезно. Нужно регулярно проверять их. Среди них и убийцы, и рецидивисты, которые освободились из колонии. Один раз мужчина сбежал из-под надзора, его объявили в розыск. Начали прочесывать местность, в итоге нашли его на берегу Оби: он решил там жить, чтобы его не проверяли.

Может, серьезных раскрытых преступлений на счету полицейского и нет, но не это ли главная заслуга — создать в городе условия для тихой и спокойной жизни?

Справка «КП»

В этом году проходит XI Всероссийский конкурс «Народный участковый». До 10 ноября каждый пользователь со своих аккаунтов в социальных сетях сможет проголосовать на портале kp.ru за одного из кандидатов. Победители конкурса определятся на основе индекса доверия граждан — результаты онлайн-голосования будут сопоставлены при помощи специальной формулы с численностью населения региона, который представляет участник. Главный приз — внедорожник «УАЗ-Патриот». Вручение состоится 17 ноября, в профессиональный праздник — День участкового уполномоченного полиции.

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