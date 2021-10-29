Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Общество29 октября 2021 3:00

Последние новости Новосибирска на 29 октября 2021 года: повысят транспортный налог, вынесли приговор водителю Range Rover, сбившему женщину

Рассказываем последние новости Новосибирска на 29 октября 2021 года
Надежда РЫЖКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сообщаем главные новости на 29 октября.

Сообщаем главные новости на 29 октября.

Фото: Влад КОМЯКОВ

Мы собрали последние новости Новосибирска на 29 октября 2021 год: обо всех самых важных новостях в региона - в нашей подборке.

ЗАКСОБРАНИЕ ПОДДЕРЖАЛО ПОВЫШЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА

К 2022 году транспортный налог поднимут почти в два раза. Решение об этом приняло Законодательное собрание Новосибирской области. Рост налога составит от 10 до 75 рублей за лошадиную силу, в зависимости от мощности автомобиля.

ВЫНЕСЛИ ПРИГОВОР ВОДИТЕЛЮ RANGE ROVER, СБИВШЕМУ НАСМЕРТЬ ПЕНСИОНЕРКУ

В Новосибирске вынесли приговор по делу о громком ДТП на Красном проспекте. Напомним, в начале января водитель Range Rover насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу по «зебре», после чего сбежал с места происшествия. Суд приговорил его к 5,5 годам лишения свободы.

342 ЧЕЛОВЕКА ЗАРАЗИЛИСЬ ЗА СУТКИ КОРОНАВИРУСОМ

Снова в области побит коронавирусный антирекорд: за сутки ковидом заразились 342 человека. Таких цифр в регионе еще не было.

ЧЕРНОГО КОТА СОЖГЛИ ПЕРЕД ХЭЛЛОУИНОМ

В Новосибирске живодеры сожгли черного кота накануне Хэллоуина. Погибшее животное новосибирцы нашли в Сосновом бору.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.

КАРТИНА ДНЯ