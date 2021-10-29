Последние новости Новосибирска на 29 октября 2021 года: повысят транспортный налог, вынесли приговор водителю Range Rover, сбившему женщину

Сообщаем главные новости на 29 октября.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Мы собрали последние новости Новосибирска на 29 октября 2021 год: обо всех самых важных новостях в региона - в нашей подборке.
ЗАКСОБРАНИЕ ПОДДЕРЖАЛО ПОВЫШЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА
К 2022 году транспортный налог поднимут почти в два раза. Решение об этом приняло Законодательное собрание Новосибирской области. Рост налога составит от 10 до 75 рублей за лошадиную силу, в зависимости от мощности автомобиля.
ВЫНЕСЛИ ПРИГОВОР ВОДИТЕЛЮ RANGE ROVER, СБИВШЕМУ НАСМЕРТЬ ПЕНСИОНЕРКУ
В Новосибирске вынесли приговор по делу о громком ДТП на Красном проспекте. Напомним, в начале января водитель Range Rover насмерть сбил женщину, которая переходила дорогу по «зебре», после чего сбежал с места происшествия. Суд приговорил его к 5,5 годам лишения свободы.
342 ЧЕЛОВЕКА ЗАРАЗИЛИСЬ ЗА СУТКИ КОРОНАВИРУСОМ
Снова в области побит коронавирусный антирекорд: за сутки ковидом заразились 342 человека. Таких цифр в регионе еще не было.
ЧЕРНОГО КОТА СОЖГЛИ ПЕРЕД ХЭЛЛОУИНОМ
В Новосибирске живодеры сожгли черного кота накануне Хэллоуина. Погибшее животное новосибирцы нашли в Сосновом бору.
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