Последние новости Новосибирска на 28 октября 2021 года: ограничения из-за коронавируса продллили до конца года, школьники спасли безногого инвалида

Сообщаем о главных новостях на 28 октября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мы собрали последние новости Новосибирска на 28 октября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашей подборке.

ПРОТИВОКОВИДНЫЕ МЕРЫ

До конца 2021 года будут действовать ограничения, которые ввели для нерабочей недели. Среди них: система QR-кодов, ограничения на работу павильонов и аквапарка, предприятий общепита, перевод на удаленную работу сотрудников старше 60 лет и предоставление двух оплачиваемых выходных для тех, кто решил вакцинироваться или ревакцинироваться.

ШКОЛЬНИКИ ПОМОГЛИ НАЙТИ ДОМ БЕЗНОГОМУ ИНВАЛИДУ

48-летний Олег Гончаров потерял ступни из-за диабета. После операции мужчина перестал верить в себя, разочаровался в жизни и ушел из дома. Он начал бродяжничать и мог бы совсем сгинуть, но на пути Олега встали сельские школьники. Ребята решили помочь бездомному, а заодно и придали ему сил двигаться дальше.

QR-КОД ПО ОШИБКЕ

Пенсионеру из Новосибирска пришел QR-код о прививке, которую он не делал. Мужчина зашел на сайт Госуслуги и увидел сертификат о вакцинации на свое имя. Вероятнее всего, программа перепутала пациентов и должна была прислать код его тезке.

ВЛАДИМИР КЕХМАН НАЗНАЧЕН НОВЫМ ГЕНДИРЕКТОРОМ МХАТ ИМЕНИ ГОРЬКОГО

Владимир Кехман назначен генеральным директором театра МХАТ им. М. Горького. При этом он продолжит работать в качестве художественного руководителя Михайловского театра. Должность гендиректора НОВАТа займет Дмитрий Юровский.

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