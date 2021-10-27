Последние новости Новосибирска на 27 октября 2021 года: ввели новые коронавирусные ограничения, блогершу обвинили в заманивании детей в машину

В регионе ввели новые коронавирусные ограничения, блогершу обвинили в заманивании детей в машину.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 27 октября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашей подборке.

НОВЫЕ КОРОНАВИРУСНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

В Новосибирской области ввели новые ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Так, QR-коды начнут действовать в регионе на неделю раньше, чем планировалось — с 30 октября. Их необходимо будет предъявлять при входе в кино, театры и спортивные мероприятия, где заполняемость будет составлять более 100 человек. Будет также приостановлена работа аквапарка и закрытых зон зоопарка, а кафе и ресторанам будет запрещено работать по ночам: с 23:00 до 6:00. Переводить школьников на дистанционку и закрывать на карантин детские сады пока не планируется, однако работодателям порекомендовали перевести на удаленный формат работы сотрудников старше 60 лет.

НОВОСИБИРСКУЮ БЛОГЕРШУ ОБВИНИЛИ В ЗАМАНИВАНИИ ДЕТЕЙ В МАШИНУ ИГРУШКАМИ

В Новосибирске мать двух детей пожаловалась в полицию, что неизвестные пытались заманить малышей в машину. Все днем 24 октября в частном секторе на улице Междуреченская, и новость мгновенно разлетелась по соцсетям. Выяснилось, что обвиняют в заманивании детей новосибирского блогера Юлию. Сама девушка рассказала КП-Новосибирск, что просто остановилась в частном секторе, чтобы сделать несколько кадров с игрушкой своей дочери для соцсетей. Когда забавного механического львенка увидела местная ребятня, то они сразу же подбежали к сибирячке, чтобы рассмотреть игрушку поближе. Это и увидела одна из местных жительниц, забившая тревогу. Сейчас в произошедшем разбирается полиция.

ИЗ АПТЕК ИСЧЕЗ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЛЕГКИХ.

Из новосибирских аптек исчез препарат для лечения легких — «Формотерол». В электронных каталогах городских аптек было указано, что лекарство есть только в одной из них, да и то в количестве только одной упаковки. В областном минздраве, в свою очередь, пояснили, что что фармацевтические компании, аптечные сети, аптеки являются самостоятельными хозяйствующими субъектами и не входят в перечень организаций, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области.

СТАЛО ИЗВЕСТНО, ГДЕ БЫЛИ РОДИТЕЛИ 3-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА, ПОГИБШЕГО В ПОЖАРЕ

Трагедия произошла днем в субботу, 23 октября, в поселке Мирный. Соседи успели вынести мальчика и его 4-летнюю сестру на улицу. Но дети сильно надышались угарным газом. По пути в больницу младший ребенок умер. Выяснилось, что на момент ЧП дети были дома одни: отец малышей был на работе, а мама-домохозяйка, вышла в магазин оставив детей без присмотра. Пострадавшую в пожаре девочку доставили в больницу с отравлением угарным газом. По данному факту следователи уже возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

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