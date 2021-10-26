«Ношу с собой 4,5 миллиарда лет»: сибирячка подарила маме подвеску с кусочком метеорита

Жительнице Новосибирска дочь подарила на День Рождения подвескус кусочком метеорита Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Жительнице Новосибирска Алене Маховой дочь подарила на день рождения кусочек метеорита. Муонионалуст — так называется космический пришелец, частичка которого теперь красуется на шее сибирячки в виде подвески.

— Мне хотелось подарить маме какой-нибудь особенный подарок, ведь она верит в силу энергии. Я наткнулась на предложение купить необычную подвеску в интернете, — рассказала Алина, дочь сибирячки. Можно ли верить продавцам подобных безделушек и чем украшение отличается от других ювелирных изделий — в материале КП-Новосибирск.

НЕЗЕМНЫЕ РАССТОЯНИЯ

Чтобы попасть на Землю, метеорит пролетел миллионы километров. Да и времени понадобилось немало. Метеорит сформировался 4,5 миллиарда лет назад! Где-то между Марсом и Юпитером. Затем Муонионалуст упал на Землю, а именно в Швецию. Ученые до сих пор не могут провести точный анализ и установить, когда именно этот гигант рухнул на планету. Тем не менее, по предварительным оценкам, Муонионалуст упал от 100 тысяч до миллиона лет назад. А нашли его в 1906 году в округе Норботтен.

— Между Марсом и Юпитером есть пояс астероидов (неиспользованный материал при образовании планеты. — Ред.), вот именно оттуда и прилетают 99% метеоритов. 4,5 миллиарда лет назад образовалось Солнце, а потом из остаточного вещества зародились планеты. А пояс астероидов остался, — объяснил КП-Новосибирск Сергей Романов, директор магазина, который сибирячка нашла в Сети.

Уже из Швеции Муонионалуст по Балтийскому морю привезли в Санкт-Петербург, а затем — в Новосибирск. Вот и получается целое космическое путешествие: Юпитер — Марс — Швеция — Санкт-Петербург — Новосибирск.

Чтобы попасть в Новосибирск метеорит — Муонионалуст преодолел коисмические расстояния. Фото: Алена Махова

ГЛАВНОЕ - СОХРАНИТЬ РИСУНОК

За 115 лет на Земле специалисты нашли практически 20 тонн Муонионалуста. На шее сибирячки висит всего 2 грамма. Этот метеорит относится к классу железных, поэтому для своих размеров он достаточно тяжелый.

Для того чтобы из Муонионалуста (он на 83% состоит из железа и на 13% — из никеля, остальное — примеси металлов. — Ред.) получилась подвеска в виде треугольника, специалисты пилят его на пластины, а затем придают ему форму. Потом обрабатывают на специальном станке, чтобы геометрия была ровной. Завершающий этап: отшлифовать, отполировать — и вуаля, изделие готово.

— Самое страшное, что мы можем потерять отличительную особенность метеорита — видманштеттенову структуру. Это те самые красивые узорчики, которые есть только на метеорите. Это его отличительная особенность, больше таких узоров нигде не встретить. Поэтому задача при производстве — эти узоры оставить, иначе мы получим просто железо и никель, и тогда уже никак не доказать, что когда-то это был метеорит, — говорит Сергей Романов.

А СОН ЛИ ЭТО?

Может, это самовнушение, но обладательница космического подарка Алена Махова с появлением метеорита стала видеть более яркие сны. А еще признается: когда заходит в ванную комнату, украшение как будто напоминает снять его.

— Когда он на теле, я всегда чувствую его тяжесть. Если раньше я относилась к украшениям равнодушно, то к этой подвеске — нет. В первые секунды, только взяв метеорит в руки, я представила всю его историю — и это просто до мурашек… Осознание безмерности и безвременности Вселенной… Сейчас я к нему привыкла. Это мой талисман, — поделилась с КП-Новосибирск жительница Новосибирска.

Большинство друзей не поверили в подлинность метеорита. Однако есть серитфикат, который подтверждает что метеорит действительно, настоящий. Фото: Алена Махова

«ДА ОН НЕ НАСТОЯЩИЙ»

Однако большинство знакомых сибирячки не поверили в натуральность метеорита. Лишь единицы согласились с тем, что он настоящий. Тем не менее вместе с подарком Алене вручили сертификат, подтверждающий подлинность Муонионалуста.

А как узнать, настоящий ли метеорит?

— Самое главное, что подвеска должна притягиваться к магниту. Это признак того, что задействовано железо. С другой стороны, обычные кулончики тоже очень часто делают железными. А вообще, когда серьезные фирмы продают метеориты, они имеют сертификаты планетариев или других организаций, которые официально имеют право их выдавать. Химический состав в бытовых условиях мы определить не сможем. Настоящий метеорит должен быть шероховатым. Понятно, что у компании могут быть и сертификаты, и иные бумаги, но лучше обратиться в специальную организацию, которая смогла бы провести анализ и взять на себя ответственность за вынесенное заключение. Нужно смотреть соотношение железа и никеля. Написать можно что угодно, но химический анализ даст результат по конкретному экземпляру, — прокомментировал КП-Новосибирск специалист Новосибирского планетария Олег Кашин.

Друзья, а вы как думаете, настоящий метеорит или нет?

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