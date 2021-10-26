В Сети появились кибердружинники: кто они такие и на кого охотятся в Новосибирске

Волонтеры выявляют опасный контент в Сети. Фото: Предоставлено Ольгой Наумовой

В век цифровых технологий спецслужбы ежедневно ведут невидимую борьбу в интернете и социальных сетях. Помогают им в этом специальные волонтеры.

Несколько дней назад интернет облетело видео, в котором 41-летний новосибирец Роман Комотский на допросе в кабинете оперативников признается, что оставил гневный комментарий под публикацией об убийстве азербайджанца Векила Абдуллаева. Сгоряча мужчина призвал к расправе над мигрантами, а теперь каялся.

Среди десятков тысяч комментариев именно громкая реплика Романа привлекла внимание силовиков и стала поводом для возбуждения уголовного дела. А ведь сам сибиряк, гневно стуча по клавиатуре, даже не догадывался, что его ждет такой финал. Кто читает и выявляет опасный контент в Сети, узнавала корреспондент КП-Новосибирск.

Роман сожалеет о своем комментарии.

КИБЕРДРУЖИННИКИ

Интернет в последние годы буквально переполнен негативом. Правоохранители просто захлебываются в потоке информации. Конечно, в первую очередь внимание направлено на самые острые моменты, ведь зачастую один вовремя выявленный комментарий может спасти десятки, а то и сотни человеческих жизней.

В Новосибирской области на помощь спецслужбам пришли волонтеры. С 2018 года они начали объединяться и сигнализировать об опасных моментах оперативникам. Сегодня в кибердружине около 30 активных добровольцев.

Кибердружинники проходят обучение. Фото: Предоставлено Ольгой Наумовой

— Постепенно получалось наращивать темп. В 2019 году волонтерами была проведена экспертиза 800 источников информации, которые в мониторинговой программе были помечены как подозрительные. Заблокировано шесть каналов по теме распространения наркотиков в мессенджере Телеграм. Всего было деактивировано около 170 ресурсов. В прошлом году удалось провести почти 5 тысяч экспертиз. В этом, я думаю, показатели будут еще выше, — рассказала КП-Новосибирск начальник подразделения «Юность» Агентства поддержки молодежных инициатив Новосибирской области Ольга Наумова.

Примечательно, что если первое время в дружине были в основном студенты, то теперь интерес к проблеме нежелательного контента возрос и у старшего поколения. Родители, педагоги стали обращать больше внимания на тревожные сообщения в Сети и действовать, чтобы это остановить.

— Мы тесно взаимодействуем с правоохранителями и Роскомнадзором. Выявленные нарушения оперативно передаем в эти службы, а они реагируют в соответствии с законом, — добавляет Ольга Наумова.

Конечно, искоренить все нарушения в глобальной сети — задача со звездочкой. Но даже 30 добровольцев, постоянно держащих руку на пульсе вкупе со спецслужбами, многим дают понять и осознать ответственность за незаконные вольности в интернете.

КИБЕРБАБУШКИ

Стать охотником за опасным контентом, оказывается, достаточно просто. Было бы желание.

— В соцсети ВКонтакте у нас есть своя страничка, где можно заполнить анкету и вступить в дружину. Принимаем мы практически всех желающих, кому уже исполнилось 18 лет. Верхней границы возраста нет. Кто-то занимается мониторингом, кто-то читает полезные лекции на тему безопасности в Сети, кто-то проявляет себя в создании познавательного видеоконтента, — перечисляет Ольга Наумова.

В этом году в ряды дружины попросились две пенсионерки, которым 59 и 60 лет. Активные женщины решили не тратить время на просмотр сериалов — лучше серфить в соцсетях и защищать молодежь.

— Я часто провожу мероприятия в одной из школ Советского района, так как вхожу в совет ветеранов. Ребята научили меня работать на компьютере. Лучше всего пока управляюсь с Одноклассниками. Там и вылавливаю опасные странички и сомнительных людей. В дружине нас пока двое таких взрослых, любя нас называют кибербабушками, — делится опытом пенсионерка Татьяна Незбудей.

«Я ДУМАЛ, ЭТО РОЗЫГРЫШ»

Если бы житель Первомайского района, обычный охранник Роман Комотский знал, что его эмоциональный комментарий под статьей прочитают не только такие же диванные эксперты, но и онлайн-охотники, то оставил бы свое мнение при себе.

— В 5 часов утра ко мне в квартиру ворвались люди с оружием и в масках. Я сначала думал, что это какой-то розыгрыш, а на допросе понял, что виной всему мое высказывание. Миллион раз уже пожалел о своей несдержанности. Задела меня эта ситуация с гаишником — я и ляпнул. Вспомнил еще, как воевал с соседями по коммунальной квартире, семьей азербайджанцев. Жизни ведь не давали, с ножом кидались на меня, а однажды жена этого соседа оплевала сержанта, который приехал к нам по вызову. Такая злость во мне была, когда я писал те слова… Теперь понимаю, что зря, — признался КП-Новосибирск Роман Комотский.

Спецоперация по задержанию комментатора происходила в 5 часов утра. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мужчине за один комментарий светит до 2 лет лишения свободы. Роман признается, что никогда раньше не имел проблем с законом и даже в самом страшном сне не мог представить, что за свои слова ему придется отвечать в суде — не виртуальном, а реальном.

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