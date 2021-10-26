Введение новых ограничительных мер в Новосибирске в связи с коронавирусом: прямая онлайн-трансляция

С 8 ноября начнет действовать система QR-кодов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Введение новых ограничительных мер в Новосибирске в связи с коронавирусом - главная новость перед нерабочей неделей, которая начнется с 1 октября. Напомним, такие меры необходимы, чтобы бороться с пандемией. Прямая онлайн-трансляция из правительства Новосибирской области начнется 26 октября 2021 года в 15.00.

Согласно данным оперштаба Новосибирской области, только за 25 октября в регионе заразились 267 человек, а с начала пандемии диагноз подтвердился у 68985 человек (в том числе у 6480 человек).

О том, какие антиковидные меры будут действовать в ближайшее время, вы узнаете их нашей трансляции.

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