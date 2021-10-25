Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 26 октября 2021 года: сибирякам предстоит нерабочая неделя, заболеваемость увеличилась на 24%

В Новосибирске ковидом заражаются всё больше людей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Последние новости о коронавирусе в Новосибирске на 26 октября 2021 года таковы: за прошедшие сутки в регионе заболели 267 человек, 15 пациентов умерли. Но есть и хорошие новости: выздоровели 39 сибиряков.

АНТИРЕКОРДЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Заболеваемость за прошедшую неделю выросла на 24%: 23 октября было зарегистрировано 294 заразившихся. 21 октября был поставлен еще один печальный антирекорд: за сутки умерли 17 пациентов.

КОВИДНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

В связи с ухудшающейся обстановкой правительство Новосибирской области ввело нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября. Работу некоторых общественных заведений на это время планируют ограничить.

АНАТОЛИЙ ЛОКОТЬ ЗАРАЗИЛСЯ КОВИДОМ

Болезнь не обошла стороной и новосибирского мэра: он попал в больницу. Анатолий Локоть говорит, что переносит заболевание легко благодаря вакцинации.

«ВЕКТОР» ПОКАЗАЛ ВИРУС ДЕЛЬТА, ВЫРАЩЕННЫЙ В КЛЕТКАХ МАРТЫШКИ

Вирусологи Центра «Вектор» сфотографировали один из новых штаммов коронавируса и предоставили снимки КП-Новосибирск. Чтобы сделать фотографии, ученые искусственно вырастили вирус. Специалисты использовали клетки почек африканской зеленой мартышки.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за сутки: 267 человек

Количество пациентов в реанимации: 314 человек

Масочный режим: продлен до конца ноября 2021 года. Маски нужно носить в общественных местах: транспорт, бизнес-центры, магазины, театры, торговые центры.

Больницы: возобновлены плановые профосмотры пациентов.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима.

Рестораны и бары: открыты, персоналу и посетителям необходимо соблюдать дистанцию и меры против коронавируса.

Концерты: зрители должны соблюдать социальную дистанцию. Наполняемость залов — 50 % зрителей.

Детские лагеря: круглогодичные детские лагеря возобновили свою работу с 1 февраля, необходимо соблюдать противоэпидемиологические меры

Кинотеатры: открыты, посетители и персонал должны соблюдать меры против коронавируса, наполняемость залов — 50 % зрителей.

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