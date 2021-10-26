Последние новости Новосибирска на 26 октября 2021 года: хоккеист умер после матча, на складе загорелись покрышки

Сообщаем последние новости на 26 октября. Фото: Сибирская хоккейная лига.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 26 октября 2021 года: обо всех главных событиях в регионе вы узнаете в нашей подборке.

ХОККЕИСТ УМЕР ПОСЛЕ МАТЧА

В Новосибирске умер хоккеист-любитель Константин Гнездилов. 44-летний мужчина пришел в раздевалку после матча на стадионе СКА, там ему стало плохо, и он потерял сознание. Прибывшие на место медики констатировали смерть спортсмена.

ЗАГОРЕЛИСЬ ПОКРЫШКИ

В Ленинском районе Новосибирска в промзоне на улице 2-й Станционной начался пожар. Загорелся склад покрышек. Густой черный дым было видно даже с правого берега.

«ВЕКТОР» ПОКАЗАЛ ВИРУС ДЕЛЬТА, ВЫРАЩЕННЫЙ В КЛЕТКАХ МАРТЫШКИ

Вирусологи Центра «Вектор» сфотографировали один из новых штаммов коронавируса и предоставили снимки КП-Новосибирск. Чтобы сделать фотографии, ученые искусственно вырастили вирус. Специалисты использовали клетки почек африканской зеленой мартышки.

ПОХОЛОДАНИЕ ДО -6 ГРАДУСОВ

На этой неделе погода в Новосибирске резко изменится: с четверга синоптики обещают снег. А на выходных температура упадет ниже нуля, до -5…-6 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.