Последние новости Новосибирска на 26 октября 2021 года: хоккеист умер после матча, на складе загорелись покрышки

Сообщаем последние новости на 26 октября. Фото: Сибирская хоккейная лига.
Мы собрали последние новости Новосибирска на 26 октября 2021 года: обо всех главных событиях в регионе вы узнаете в нашей подборке.
ХОККЕИСТ УМЕР ПОСЛЕ МАТЧА
В Новосибирске умер хоккеист-любитель Константин Гнездилов. 44-летний мужчина пришел в раздевалку после матча на стадионе СКА, там ему стало плохо, и он потерял сознание. Прибывшие на место медики констатировали смерть спортсмена.
ЗАГОРЕЛИСЬ ПОКРЫШКИ
В Ленинском районе Новосибирска в промзоне на улице 2-й Станционной начался пожар. Загорелся склад покрышек. Густой черный дым было видно даже с правого берега.
«ВЕКТОР» ПОКАЗАЛ ВИРУС ДЕЛЬТА, ВЫРАЩЕННЫЙ В КЛЕТКАХ МАРТЫШКИ
Вирусологи Центра «Вектор» сфотографировали один из новых штаммов коронавируса и предоставили снимки КП-Новосибирск. Чтобы сделать фотографии, ученые искусственно вырастили вирус. Специалисты использовали клетки почек африканской зеленой мартышки.
ПОХОЛОДАНИЕ ДО -6 ГРАДУСОВ
На этой неделе погода в Новосибирске резко изменится: с четверга синоптики обещают снег. А на выходных температура упадет ниже нуля, до -5…-6 градусов.
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