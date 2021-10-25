Состоялось подведение итогов регионального этапа Национальной премии «Гражданская инициатива»

Юлий Гусман на вручении премии отметил высокий уровень ее проведения. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

В Новосибирске подвели итоги регионального этапа Национальной премии «Гражданская инициатива». Ее цель - найти и поддержать людей, которые хотят изменить мир в лучшую сторону и не просто говорят об этом, но и прикладывают все силы, чтобы это сделать. Организатором конкурса в нашем регионе стала Общественная палата Новосибирской области.

Открыл церемонию губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он поблагодарил членов Общественной палаты за организацию мероприятия, активную работу и постоянную помощь в поддержке инициативных жителей региона.

Церемония прошла насыщенно, при вручении прозвучало много теплых слов как от почетных гостей, так и от самих победителей. Выступление творческих коллективов города поддерживало торжественную атмосферу.

Необычная и очень нужная в наше время награда учреждена Комитетом гражданских инициатив, который возглавляет общественный деятель, председатель попечительского совета САФУ Алексей Кудрин. Он планировал принять участие в церемонии, но, к сожалению, не смог этого сделать из-за изменений в своем графике. Но кинорежиссер, основатель и художественный руководитель российской кинопремии «Ника», постоянный член жюри КВН Юлий Гусман привез от него в Новосибирск привет и самые теплые пожелания. По словам Юлия Соломоновича, церемония награждения в нашем городе прошла на самом высоком уровне: красиво, ярко, продуманно. Он поблагодарил всех участников за неравнодушие, доброту, а Общественную палату за прекрасно организованный праздник для души и сердца.

КОНКРЕТНО

Победители регионального этапа Национальной премии «Гражданская инициатива»

- Проект «Креативный музыкально-туристический фестиваль «Обское кольцо» под руководством Виктора Буланкина и проект «Школа наставников - руководителей научно-исследовательской деятельности школьников» под руководством Сергея Анциферова (номинация «Духовное наследие»)

- Проект «Здоровый образ жизни - залог долголетия» под руководством Нины Толстоноговой (номинация «Здоровье нации»)

- Проект «Сказка в гости к нами приходит» под руководством Антониды Моревой (номинация «За гражданскую инициативу во время пандемии»)

- Экопроект «Три кита» под руководством Дарьи Зиновьевой (номинация «Зеленая планета»)

- Проект «Знамя победного мая» под руководством Павла Дурандина (номинация «Память»)

- Проект «Этнокультурный форум «Сибирь многоликая: диалоги культур и поколений» под руководством Ирины Спициной (номинация «Наш общий дом - Россия»)

- Проект «Подари ребенку праздник!» под руководством Никиты Зазнобина (номинация «Раздвинь границы возможностей»)

- Проект «Будущее поселка построим вместе» под руководством Татьяны Гаценко (номинация «Ростки новой власти»)

- Проект «Сквер молодоженов - шаг в счастливую семью» под руководством Людмилы Бузиной (номинация «Семья будущего»)