Рассказываем, продлят ли в Новосибирской области нерабочую неделю. Фото: Мария ЛЕНЦ

8 ноября 2021 года выходной или нет в Новосибирске — вопрос, которым интересуются многие сибиряки. Общероссийские нерабочие дни главам регионов можно продлить и после ноябрьских праздников: это предусмотрено указом президента Владимира Путина.

В Новосибирской области планов продления нерабочих дней еще нет. Причем ни до 30 октября, ни после 7 ноября. Следующий понедельник, 8 ноября, будет рабочим. Об этом сообщал руководитель департамента информационной политики администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов. Однако, если эпидемиологическая обстановка ухудшится, вынужденные «выходные» новосибирцам могут продлить.

Пока что оперативный штаб публикует неутешительную статистику по коронавирусу: 21 октября был установлен новый рекорд по заболеваемости и смертности в Новосибирской области — 291 заболевший и 17 умерших пациентов. Показатели по-прежнему остаются очень высокими.

Напомним, изначально новосибирцы должны были отдыхать 30 и 31 октября, после которых следовала сокращенная рабочая неделя, а далее — праздничные дни с 4 по 7 ноября в честь Дня народного единства.

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