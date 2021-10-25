Последние новости Новосибирска на 25 октября 2021 года: пожарные спасли детей из горящей квартиры, бабушка забрала близнецов от пьющей матери

Последние новости на 25 октября 2021 года в Новосибирске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области // предоставлены героями публикации

Мы собрали последние новости Новосибирска на 25 октября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе за день представлены в нашей подборке

БЛИЗНЕЦЫ В ЗАТОЧЕНИИ У ПЬЮЩЕЙ МАТЕРИ

Бабушка из Болотного спала внуков от собственной дочери — та заперлась с ними в съемной квартире и ушла в месячный запой. Дети исхудали, в три года не умели считать до десяти и прятали хлеб под подушкой. Детей забрал к себе отец, но суд встал на сторону матери.

РЕБЕНКА УДАРИЛО ТОКОМ

ЧП произошло в Ояше, когда трое детей залезли на трансформаторную подстанцию. 10-летний мальчик взялся за провод и получил тяжелые ожоги. Ребенка срочно отвезли в ожоговый центр.

ПОЖАРНЫЕ СПАСЛИ ТРОИХ ДЕТЕЙ

В Новосибирске загорелась квартира на улице Троллейной, пожарные прибыли через пять минут. Ворвались через окно с помощью автовышки и спасли троих детей 5, 7 и 8 лет. Детей забрали в больницу с признаками отравления продуктами горения, квартира почти полностью выгорела.

ВИРУСОЛОГ РАССКАЗАЛ, КОГДА НУЖНО РЕВАКЦИНИРОВАТЬСЯ

Новосибирский вирусолог Сергей Нетесов призвал горожан делать тесты на антитела, и при уровне антител ниже 140 нужно ревакцинироваться. Если уровень антител до 1700 — это даст защиту против уханьского штамма COVID-19, уровень выше 2200 дает защиту от дельта-вируса. Чтобы защитить себя, Сергей Нетесов снова поставил вакцину и довел свой уровень до 3000.

НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ СКВЕР ПОЯВИЛСЯ НА УКАЗАТЕЛЕ

Сибирячка подметила ошибку на указателе в переходе «Под часовней» в центре Новосибирска. Строители сделали капремонт и повесили вывеску с несуществуюим «Краеведческим сквером».

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