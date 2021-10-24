Последние новости Новосибирска на 24 октября 2021 года: мэр заболел ковидом, вирусолог прокомментировал боли после вакцины, а похититель-неудачник попал под статью после похода в магазин

Мэр Новосибирска публично рассказал о своей болезни. Фото: www.instagram.com/a_lokot

Мы собрали последние новости Новосибирска на 24 октября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе вы узнаете в нашей подборке

МЭР НОВОСИБИРСКА ЗАБОЛЕЛ COVID-19

Анатолий Локоть публично рассказал, что у него – коронавирус. О своей болезни градоначальник сообщил в соцсети.

- Хочу успокоить и сказать спасибо всем, кто переживает за мое здоровье — благодаря вакцинации заболевание переношу легко, без осложнений, скоро вернусь в строй. Желаю всем новосибирцам здоровья. Берегите себя и близких! – Написал Анатолий Локоть на своей странице в Instagram.

К слову, прививку мэр ставил еще в первой половине марта, то есть более семи месяцев назад.

В НОВОСИБИРСКЕ ПЕШЕХОД ДВАЖДЫ ПОПАЛ ПОД МАШИНУ И ПОГИБ

Вечером 23 октября в Новосибирске произошла страшная авария. Пешехода сбила машина, а уже через секунду он попал под другую.

- Водитель 1988 года рождения, на автомобиле Toyota Corolla, двигался по улице Станционной, со стороны площади Энергетиков в сторону Бетонного переезда, в пути следования у дома 43 по улице Станционная, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть предположительно вне зоны пешеходного перехода, после чего пешехода отбрасывает на полосу встречного движения, где на него совершает наезд автомобиль Toyota Corona Premio, - сообщает ГИБДД Новосибирска.

ВИРУСОЛОГ СЕРГЕЙ НЕТЕСОВ ОПРОВЕРГ ЗАБЛУЖДЕНИЯ О ВАКЦИНЕ СПУТНИК-V

Вирусолог ответил на многие вопросы о вакцине. Фото: НГУ.

Ученый прочел лекцию о вакцинации, которую на видео выложил Новосибирский госуниверситет. Нетесов объяснил, что вопреки распространенному мнению, повышение температуры и боль после прививки – это нормально.

- Почти у половины людей могут наблюдаться такие признаки, как повышение температуры, как боль в руке после вакцинации. Между прочим, это ведь признаки, которые есть и у других вакцин, - сказал вирусолог.

ЖИТЕЛЬ БЕРДСКА ПОПАЛ ПОД СТАТЬЮ, СДЕЛАВ ПОКУПКУ ПО НАЙДЕННОЙ БАНКОВСКОЙ КАРТЕ

Новосибирская полиция раскрыла дело о хищении 700 рублей. Несмотря на незначительность суммы, преступление – вполне серьезное. Ведь деньги потерпевшей ушли с ее банковского счета, а по закону – это более тяжкое деяние.

Жительница Советского района обратилась в полицию 21 октября. Рассказала, что потеряла банковскую карту и получила SMS-оповещение, что с нее списана часть денег. Сотрудники смогли вычислить того, кто завладел карточкой. Теперь ему грозит уголовное наказание.

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