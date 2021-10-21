Новосибирской области – новые школы и лимит для инвестфонда

У депутатов было много вопросов к соглашению. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области.

Депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области рассмотрели вопросы, крайне важные для планирования бюджета нашего региона. Об этом – в материале КП-Новосибирск

ПОПРАВКИ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

Итак, начнем с того, что комитет по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности поддержал в первом чтении поправки в областной закон «Об инвестиционном фонде Новосибирской области». Это стало необхадимым потому, что наработанная за пять лет практика реализации проектов в рамках государственно-частного партнерства потребовала внесения изменений в принятый в 2016 году областной закон:

- С Правительством региона наше решение согласовано, – сообщила заместитель председателя комитета Ирина Диденко. – Через инвестфонд мы предлагаем реализовывать все концессии и ГЧП, кроме соглашений и ГЧП, которые пойдут через дорожный фонд. Ограничения инвестиционного фонда мы предлагаем два процента.

Насколько эти корректировки важны, объяснил председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив:

- Мы за инфекционную больницу, мы за школы… Но как бы не получилось, что мы уйдём через два-три-четыре года в большие платежи из бюджета. Сегодня мы в первом чтении предлагаем два процента. Плюс мост из дорожного фонда, по сути это три процента. Даже три с половиной. Это примерно половина от нашего бюджета развития. Нужно определить предел, чтобы при заключении каждого концессионного соглашения не вступать в длительные переговоры с Правительством. Чтобы исполнительная власть сама решала, какое из соглашений в данной ситуации приоритетно – строительство школы или больницы, оставаясь при этом в рамках лимита. И уже всем всё будет понятно.

СОГЛАШЕНИЕ НУЖНО ДОРАБОТАТЬ

Также депутаты обсудили предложение о заключении концессионных соглашений на проектирование и строительство шести школ в Кировском, Ленинском, Октябрьском районах Новосибирска. Министр образования Сергей Федорчук подчеркнул, что для Новосибирской области, необходимо построить не менее 20 новых школ на 21 тысячу человек. Поступило предложение на строительство в рамках концессии сразу шести школ на 5775 мест.

Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников уточнил: схема реализации проекта стандартная концессионная, концедент – Министерство образования, инвестор – специальная проектная компания. По предварительным расчетам, необходимо финансирование из федерального бюджета в сумме 5,9 млрд рублей, областного – 8,7 млрд рублей.

Вопросы депутатов Сергея Гайдука, Валентина Сичкарева, Алексея Андреева касались нормативов на оснащение учебных мест школьников, ответственности за безопасность учащихся в процессе эксплуатации учреждений, планируемой выгоды концессионера, социального эффекта от реализации проекта и одновременно нагрузки на бюджет.

- Санкции, которые заявлены в концессионном соглашении, точно не мотивируют концессионера завершить строительство в срок, – считает депутат Николай Машкарин.

Другой аспект заключаемого соглашения вызвал вопросы у первого вице-спикера регионального парламента Андрея Панфёрова:

- Почему не реже одного раза в три месяца можно будет проверять ход строительства этих объектов?

Андрей Шимкив подчеркнул, что в соглашении имеются признаки нарушения трех федеральных законов. Существуют и несоответствия в тексте документа: сначала говорится о 1100 мест в школе, а затем – 580. И обозначено: не более 28 тысяч квадратных метров. То есть за миллиардные суммы область может оказаться обладателем здания в пять тысяч квадратных метров. Крайне сжаты и сроки: полгода на проектирование, год на строительство.

- Вы нам предлагаете согласовать концессию, которая заведомо невыполнима, – обратился Андрей Шимкив к представителям Правительства области. – Она невыполнима за 2022 год. Поэтому мы рискуем лишиться федеральных денег.

Комитет поддержал Председателя Заксобрания, проголосовав единогласно за то, чтобы дать возможность Минэкономразвития области доработать соглашение с учетом мнений Минфина, Минюста.