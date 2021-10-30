В Новосибирске начали действовать COVID-ограничения: мы проверили, как они работают

Наши корреспонденты выяснили, где с посетителей требуют QR-код. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

В Новосибирске с 30 октября начали действовать новые ковид-ограничения. QR-коды теперь потребуют с посетителей фитнес-центров, кинотеатров и театров, если в них собирается больше ста человек. Корреспондент КП-Новосибирск провел «рейд» и узнал, соблюдают ли организации новые правила.

НА ФИТНЕС ВХОД СВОБОДНЫЙ

Первым делом иду в спортзал. Согласно моей легенде, хочу купить абонемент на занятия (на самом деле, не собираюсь, у меня и так фигура отличная). Сейчас узнаю, потребуют ли заветный код для посещения тренировок.

На входе встречает администратор в спортивном костюме. Спрашиваю цену на месяц тренировок и персонального тренера. Заодно — главный вопрос: QR-код нужен?

— Нет, у нас же посещаемость — менее ста человек, — улыбается собеседница.

Оглядываю зал: и впрямь — он почти пуст. То ли любители спорта дружно взяли выходной, то ли я пришла в непопулярный час. А, вообще, у нас в фитнес-центрах бывает по сто человек? Догадываюсь, что нет. Так что на беговые дорожки и занятия со штангами вход, считайте, раскодирован.

33 РЕБЕНКА

Теперь проверю на моральную устойчивость персонал кинотеатра. Иду в образе молодого педагога, заявляю, что хочу привести на мультфильм 33 ребенка, а сопровождать будут четверо взрослых. Ребятне коды не положены, это факт, а с остальных потребуют?

— Нет, вам ничего не нужно. Будет же меньше ста человек, — уверяет сотрудница.

Хм… А откуда она знает? Может кроме нас, еще семьдесят зрителей явится? Или кино нынче не в моде, и персонал об этом знает?

Буду надеяться, что на входе нашу группу не развернут. Шучу, шучу, группа есть только в моей легенде.

ЛИБО ПОКАЗЫВАЙ КОД, ЛИБО СТУПАЙ В МАЛЫЙ ЗАЛ

Следующий шаг моего рейда — это шаг к прекрасному. Иду в театр.

— Мы — студенты. Хотим группой прийти, пока в вузе — удаленка. Можно без кода? — спрашиваю на кассе.

— Нельзя! Или код, или сертификат. Иначе не получится, — неприступна моя визави.

Тут же вижу лист с текстом Постановления губернатора. Видимо для тех, кто спорить захочет.

Впрочем, у любителей театра, еще не получивших прививку, есть «лазейка» — малый зал, мест в котором меньше сотни.

ОДИН РАЗ? НЕ ПУСТЯТ ВАС!

Теперь свою вымышленную студенческую группу я пытаюсь пристроить на концерт в филармонию. Но и здесь вход строго «закодирован».

— Документы нужны обязательно, — категорично говорят мне.

— А если студент один раз прививку поставил? Ну, то есть первый компонент. Тогда впустите?

— Нет, такая справка не действует.

Что ж, справедливо. QR-код дают только после полного прохождения вакцинации.

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