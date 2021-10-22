Криминальные новости Новосибирска за неделю: у полицейской нашли наркотики, охранник магазина избил школьника

Сообщаем главные новости из мира криминала. Фото: соцсети / СУ СК РФ по НСО.

Мы собрали криминальные новости Новосибирска за неделю: в нашей подборке вы узнаете о последних громких преступлениях в городе.

У СОТРУДНИЦЫ ПОЛИЦИИ НАШЛИ МЕФЕДРОН

В Заельцовском районе Новосибирска взяли с поличным 29-летнюю сотрудницу полиции — лейтенанта внутренней службы. У девушки нашли сверток с синтетическим наркотиком. Раньше девушка участвовала в конкурсах красоты и была медийной персоной.

ОХРАННИК СУПЕРМАРКЕТА ИЗБИЛ МАЛЬЧИКА

В одном из магазинов возник конфликт между охранником и 13-летним мальчиком. Мужчина ударил школьника по спине, ребенок попал в больницу. Сейчас его уже выписали, назначив курс реабилитации: мальчик отделался ушибами. Тем временем охранника отстранили от работы.

СИБИРЯЧКА ВСТАЛА НА ЗАЩИТУ МУЖА, КОТОРЫЙ ИЗБИЛ 9-ЛЕТНЕГО ПАСЫНКА

44-летнего жителя Новосибирска арестовали после того, как его пасынок пришел в школу с синяками. Мужчину обвиняют в жестком обращении с ребенком. Учителя уверены, что спасли мальчика от отчима-изверга. Но жена сибиряка уверяет, что муж чист перед законом и совестью.

НОВОСИБИРСКИЙ РАЗВЕДЧИК СТАЛ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ

Сибиряк, воевавший много лет на Северном Кавказе, почти год доказывает правоохранителям, что сотрудники салона сотовой связи украли его персональные данные. После того, как мужчина оставил в салоне данные своего паспорта, выяснилось, что кто-то оформил на его имя кредит. Правда, в полиции не спешат расследовать дело.

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