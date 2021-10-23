Последние новости Новосибирска на 23 октября 2021 года: школьника, избитого охранником, выписали из больницы, мертвую пару нашли под окнами высотки

Рассказываем главные новости на 23 октября. Фото: Анна ПАШАГИНА / «Инцидент. Новосибирск»
Мы собрали последние новости Новосибирска на 23 октября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе вы узнаете в нашей подборке.
ПАРУ НАШЛИ МЕРТВОЙ ПОД ОКНАМИ МНОГОЭТАЖКИ
Возле дома на улице Челюскинцев нашли тела мужчины и женщины. Оказалось, что погибшие — влюбленная пара. У женщины был ребенок от первого брака. В обстоятельствах случившегося разбираются следователи.
ШКОЛЬНИКА, ИЗБИТОГО ОХРАННИКОМ, ВЫПИСАЛИ ИЗ БОЛЬНИЦЫ
13-летний мальчик, оказавшийся в травматологии после похода в магазин за лимонадом, выписан из городской детской больницы скорой медицинской помощи. У ребенка диагностированы ушибы спины после того, как его избил охранник «Пятерочки».
СЛЕДОВАТЕЛИ ПРЕКРАТИЛИ ДЕЛО ОБ АВАРИИ С BLABLACAR
Полиция Кузбасса решила прекратить дело о ДТП с машиной Blablacar, после которого парализовало жительницу Новосибирска. Они ссылаются на истечение срока давности. Напомним, авария случилась еще в 2019 году. «Жигули», в которых находилась сибирячка, пошли на обгон и столкнулись с другой машиной, перевернувшись 8 раз.
ЗАРПЛАТЫ НОВОСИБИРЦЕВ
Любопытной статистикой поделился Росстат. Аналитики составили таблицу о зарплате 500 тысяч новосибирцев. Оказалось, что в городе живут 97 человек, которые зарабатывают больше 1 миллиона рублей ежемесячно.
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