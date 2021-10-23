Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Общество23 октября 2021 3:00

Последние новости Новосибирска на 23 октября 2021 года: школьника, избитого охранником, выписали из больницы, мертвую пару нашли под окнами высотки

Рассказываем последние новости Новосибирска на 23 октября 2021 года
Надежда РЫЖКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Рассказываем главные новости на 23 октября. Фото: Анна ПАШАГИНА / «Инцидент. Новосибирск»

Рассказываем главные новости на 23 октября. Фото: Анна ПАШАГИНА / «Инцидент. Новосибирск»

Мы собрали последние новости Новосибирска на 23 октября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе вы узнаете в нашей подборке.

ПАРУ НАШЛИ МЕРТВОЙ ПОД ОКНАМИ МНОГОЭТАЖКИ

Возле дома на улице Челюскинцев нашли тела мужчины и женщины. Оказалось, что погибшие — влюбленная пара. У женщины был ребенок от первого брака. В обстоятельствах случившегося разбираются следователи.

ШКОЛЬНИКА, ИЗБИТОГО ОХРАННИКОМ, ВЫПИСАЛИ ИЗ БОЛЬНИЦЫ

13-летний мальчик, оказавшийся в травматологии после похода в магазин за лимонадом, выписан из городской детской больницы скорой медицинской помощи. У ребенка диагностированы ушибы спины после того, как его избил охранник «Пятерочки».

СЛЕДОВАТЕЛИ ПРЕКРАТИЛИ ДЕЛО ОБ АВАРИИ С BLABLACAR

Полиция Кузбасса решила прекратить дело о ДТП с машиной Blablacar, после которого парализовало жительницу Новосибирска. Они ссылаются на истечение срока давности. Напомним, авария случилась еще в 2019 году. «Жигули», в которых находилась сибирячка, пошли на обгон и столкнулись с другой машиной, перевернувшись 8 раз.

ЗАРПЛАТЫ НОВОСИБИРЦЕВ

Любопытной статистикой поделился Росстат. Аналитики составили таблицу о зарплате 500 тысяч новосибирцев. Оказалось, что в городе живут 97 человек, которые зарабатывают больше 1 миллиона рублей ежемесячно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.

КАРТИНА ДНЯ