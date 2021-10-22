Общественная палата Новосибирской области рассказала о контроле за нацпроектами «Образование» и «Здравоохранение». Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

15 октября Общественная палата Новосибирской области провела в большом зале правительства пленарное заседание на тему «О развитии общественного контроля в ходе реализации национальных проектов «Образование» и «Здравоохранение».

Мероприятие прошло в гибридном офлайн- и онлайн-режиме. Благодаря такому формату в нем смогли принять участие эксперты, специалисты некоммерческого сектора и руководство из 29 муниципальных образований региона.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поблагодарил членов Общественной палаты за возможность в очередной раз сверить совместную работу, подходы, акценты. Он отметил, что работа специалистов Общественной палаты помогает доносить обратную связь от жителей на региональные и федеральные уровни. А это в свою очередь дает возможность оперативно изменять реализацию проектов, чтобы она становилась эффективнее и полезнее для людей.

На заседании выступила уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева. Она отметила, что в реализации нацпроектов актуальными остаются проблемы обеспечения людей лекарствами, вопросы качества и своевременности оказания медицинской помощи, а также кадровый вопрос.

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко в приветственном обращении рассказала о контроле тем здоровья детей, обеспечения их качественным горячим питанием и реализации прав на образование на территории Новосибирской области.

Заместитель председателя комиссии по социальной политике, здравоохранению и трудовым отношениям Ольга Кравченко подняла вопрос доступности оказания медико-социальной помощи в период пандемии.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов в своем докладе назвал конкретные цифры в реализации нацпроекта «Здравоохранение» и перечислил вопросы, которые предстоит решить для его дальнейшего успешного развития.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук выступил с докладом о реализации в нашем регионе нацпроекта «Образование».

Председатель профильной комиссии Общественной палаты по вопросам образования и науки Светлана Сутягина отметила, что цель общественного наблюдения в том, чтобы показать, как нацпроект реализуется на земле, а не на бумаге.

Также с докладами выступили член Общественного совета по независимой оценке качества условий осуществления образовательной деятельности организациями при министерстве образования НСО Людмила Монахова, президент комиссии по социальной политике, здравоохранению и трудовым отношениям Марина Лебедева, заместитель председателя правления комиссии Анастасия Смолина, директор лицея № 22 Лариса Потеряева.

- Успешная реализация национальных проектов поможет повысить качество жизни граждан. Мы прекрасно понимаем, что все это возможно только благодаря взаимодействию с органами государственной власти, при активном информировании самих жителей о ходе реализации нацпроектов и активном их вовлечении в эту реализацию, - отметила Галина Гриднева.

По результатам заседания составят резолюцию, куда войдут все предложения участников и экспертов мероприятия.