Последние новости Новосибирска на 22 октября 2021 года: прибыл новый полпред СФО, продлят ли каникулы у школьников

Сообщаем главные новости на 22 октября. Фото: kremlin.ru.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 22 октября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашей подборке.

В НОВОСИБИРСК ПРИЛЕТЕЛ НОВЫЙ ПОЛПРЕД СФО АНАТОЛИЙ СЕРЫШЕВ

Он уже встретился с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, обсудил исполнение в регионе указов и поручений главы государства. В течение дня у Анатолия Серышева состоялись еще несколько рабочих встреч.

ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ И КОВИД

Объявленная нерабочая неделя с 30 октября по 7 ноября совпадает с каникулами у школьников. Но дополнительный отдых детям устраивать не планируют — хотя это может произойти, если ухудшится эпидемиологическая обстановка.

БОЛЬШЕ КОВИДНЫХ ПАЦИЕНТОВ В РЕАНИМАЦИЯХ

В Новосибирске врачи отметили рост числа тяжелобольных пациентов с коронавирусом. Впервые за весь период пандемии, с самого ее начала, развернули в реанимационном отделении 30 коек, и еще 10 — в резерве. Большинство пациентов — пожилые.

СТУДЕНТКЕ СОБРАЛИ ДЕНЬГИ НА ПРОТЕЗ РУКИ

Студентка НГУ, чемпионка России по парабадминтону Анна Пушкаревская получила роботизированный протез кисти, разработанный в «Сколково» по индивидуальному заказу. Деньги на него благотворители собрали за три недели.

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