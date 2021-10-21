Повестка дня одиннадцатой сессии Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва

Фото: Андрей КОПАЛОВ

1. О внесении изменений в статью 16 Устава города Новосибирска, принятого решением городского Совета Ново-сибирска от 27.06.2007 № 616 (первое чтение)

2. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2020 № 70 «О бюджете города Новосибирска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (первое чтение)

3. О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городе Новосибирске, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 750 (первое чтение)

4. О внесении изменений в Порядок организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, определенный решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 (первое чтение)

5. О внесении изменения в пункт 2.7 Порядка подготовки документации по планировке территории, внесения в нее изменений и ее отмены, установленного решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 (первое чтение)

6. О внесении изменений в Положение о контрольно-счетной палате города Новосибирска, принятое решением Со-вета депутатов города Новосибирска от 26.10.2011 № 455 (первое чтение)

7. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 06.02.2008 № 886 «О Положении об оплате труда в органах местного самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска» (первое чте-ние)

8. О признании утратившими силу отдельных положений решений городского Совета Новосибирска, Совета депу-татов города Новосибирска (первое чтение)

9. О внесении изменения в приложение 2 к решению Совета депутатов города Новосибирска от 19.09.2012 № 689 «О структуре и штатной численности аппарата Совета депутатов города Новосибирска»

10. О внесении изменений в пункт 1 статьи 10 Положения об аппарате Совета депутатов города Новосибирска, при-нятого решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 577

11. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Председатель Совета депутатов города Новосибирска Д. В. Асанцев