Новосибирский разведчик стал жертвой мошенников: он теперь платит кредит за чужой айфон

Сибиряк платит кредит за чужой айфон. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ/личный архив.

Сибиряк, защищавший много лет страну в боевых конфликтах на Северном Кавказе, получивший ранения и отмеченный государственными наградами, говорит, что продолжает воевать и в мирное время. Только теперь на стороне врагов для этого бойца салон сотовой связи, коллекторы и нерасторопные полицейские. Его оружие — закон, который по сути защищает личные данные всех жителей России и карает за неправомерное их использование. Правда, на деле все оказалось непросто. Подробности этой истории узнавал журналист КП-Новосибирск.

«В КРЕДИТЕ ОТКАЗАНО»

В октябре прошлого года Сергею, ветерану боевых действий и бывшему спецназовцу разведывательного подразделения, понадобилась кредитная карта. Особо не заморачиваясь существующими тарифами и условиями многочисленных банков, он зашел в салон сотовой связи с известным брендом, который оказывает подобные услуги, и подал заявку.

— Специалистка отсканировала все мои документы, мы заполнили заявку, а потом нужно было подождать. Через 15 минут мне сообщили, что в кредите отказано. Я не особо расстроился, ведь это был не жизненно важный вопрос для меня, — рассказал КП-Новосибирск Сергей.

Мужчина признается, что уже почти забыл про свое обращение за займом, но вдруг ему начали звонить коллекторы.

— Я был на похоронах бабушки, когда мне позвонили в первый раз. Сообщили, что я не плачу кредит, взятый в том самом банке, и ко мне будут применены меры, а взыскание долга произойдет в судебном порядке. Я даже не сразу понял, что это может быть настолько серьезно. Подумал, что это какая-то ошибка: кредит-то я не брал и мне вообще тогда отказали в займе, — продолжает сибиряк.

«АЙФОН — МОШЕННИКАМ, ДОЛГ — МНЕ»

Сергей сначала сам попытался докопаться до истины и первым делом пошел разбираться с салоном связи, где он якобы заключал договор. Но там особо искать истину никто не стал, кое-как по требованию выдали все-таки кредитный договор, оформленный на его имя, и официальный ответ, где было написано, что банк тщательно проверил все обстоятельства и никаких нарушений не нашел.

Банк ответил, что сотрудники ничего не нарушали. Фото: предоставлено героем публикации

— Получается, что по моим персональным данным, которые я действительно оставлял сотрудникам, когда подавал заявку, месяц спустя кто-то оформил в кредит айфон, страховку на него, зарядное устройство, портативные колонки. Сумма вместе с процентами получилась больше 90 тысяч. Кто-то воспользовался копиями моих документов, порадовал себя покупками, а оплачивать это все должен я, — недоумевает военный.

Изучая документы, Сергей обнаружил, что номер телефона в договоре указан совершенно чужой. Мошенники подменили эти данные для удобства совершения операции. Правда, коллекторы почему-то звонили не по тому номеру, а именно Сергею и настойчиво требовали погасить долги. Сергею ничего не оставалось, как написать заявление в полицию.

— Месяц шла проверка моего заявления в полиции, а потом неожиданно было вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела. За это время сотрудники ничего не установили, на след преступников не вышли. Затем прокурор района постановление об отказе отменил и дело по факту мошенничества все-таки возбудили. А в апреле этого года его вновь приостановили из-за невозможности установить лицо, которое следует привлечь к уголовной ответственности, — негодует Сергей.

Уголовное дело возбуждали очень долго. Фото: предоставлено героем публикации.

Мужчина уверен, что это преступление совершенно не относится к разряду сложных и нераскрываемых дел. Ведь есть адрес салона, где были оформлены покупки в кредит, круг сотрудников, имевших доступ к персональной информации клиента и конкретно тех, кто работал в день оформления товара в долг, вычислить несложно. Кроме того, в салоне установлена система видеонаблюдения: по камерам-то можно рассмотреть, кто приобретал телефон. Более того, в салоне связи есть идентификационный номер проданного в кредит айфона. Возможности правоохранительных органов позволяют быстро найти его владельцев.

— За долгие месяцы никто ничего не сделал. Они просто перекидывают мое заявление из кабинета в кабинет, чтобы то отказать, то приостановить дело, — говорит сибиряк.

«ВЫСЧИТЫВАЮТ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ»

Добившись возбуждения уголовного дела, экс-спецназовец слегка успокоился. Он был уверен, что раз теперь закон на его стороне, то и разбирательства с банком для него закончились. Он же вроде как потерпевший от действий преступников. Но не тут-то было.

— Мне прислали судебный приказ о взыскании долга в принудительном порядке в сумме 99 тысяч рублей. Вчера, 19 октября, уже списали с моей карточки деньги и заблокировали счета. По сути айфон для мошенников мне все-таки придется оплачивать. И я уже начинаю сомневаться, что их вообще когда-нибудь найдут, — добавляет разведчик.

У Сергея арестовали счета и сняли деньги с карт. Фото: предоставлено героем публикации

КОМЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Это можно обжаловать в суде»

Новосибирский юрист Константин Зиновьев предлагает не ждать, найдет или не найдет полиция преступников, а самостоятельно решать возникшую проблему.

— В первую очередь необходимо отменить судебный приказ о взыскании задолженности. Направить в судебный участок официальное письмо со своими возражениями и мотивированным отказом. Затем нужно подать в суд заявление о признании кредитного договора недействительным. После положительного решения суда человека освободят от этих кредитных обязательств, — прокомментировал Константин Зиновьев.

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