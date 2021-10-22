В Березках много кустарников и деревьев. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Жители поселка Березки-Новолуговое под Новосибирском рассказали, почему не скучают по городу.

Для многих людей одним из способов сохранения физического и психического здоровья на фоне пандемии стал переезд за город. По словам экспертов, дома в коттеджных поселках разбирают словно горячие пирожки. Резкий спрос на жилье на земле начался сразу после снятия изоляции и до сих пор остается на высоком уровне.

Близость к природе помогает вырваться из ауры городской гонки на выживание. Добрососедские отношения дают ощущение поддержки и защищенности, ликвидируют социальный вакуум. «Комсомолка» отправилась в коттеджный поселок Березки-2 в Новолуговском сельсовете, чтобы выяснить у местных, чем именно для них привлекательна загородная жизнь.

Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ: «ЗДЕСЬ НАМНОГО КОМФОРТНЕЕ»

Первое, что замечаем, выйдя из машины и пройдя контрольно-пропускной пункт на въезде в поселок, - тишина. Утром будничного дня здесь тихо и спокойно. Воздух свежий, а в конце каждой улицы просматриваются не унылые высотки, а пестрые массивы деревьев. Детская площадка большая, даже есть скейт-парк. Местные рассказали, что к Новому году здесь ставят елку, а в праздничную ночь запускают фантастические салюты. Причем в этом году администрация высадила у площадки взрослую елочку, чтобы наряжать к Новому году не искусственную, а живую красавицу. По пути встречаем молодую мамочку: одной рукой она катит коляску, во второй держит поводок с собакой. Мы знакомимся и узнаем первую «березовую» историю. Анастасия живет здесь уже три года. Раньше семья жила в хрущевке на Богдашке.

- Никогда не думала, что перееду в свой дом. Потом одни наши друзья переселились в поселок Близкий, а другие - в Березки-Новолуговое в таунхаус. Тогда и мы задумались о переезде. Присматривались и выбирали очень долго. Объездили, наверное, все поселки, которые существуют под Новосибирском. А этот выбрали из-за единой инфраструктуры. Мы точно знаем, что рядом с нами не построят какой-нибудь сарайчик. Для нас это было важно. Здесь какие-то дополнительные постройки, такие как беседки или баньки, жители строят аккуратно, стараясь никому не мешать. Еще хочу сказать, что нам очень повезло. Не знаю, как у других, но на нашей улице очень доброжелательные соседи, - рассказывает Анастасия.

Прежде чем остановиться на Березках, мы объехали, наверное, все поселки, - говорит Анастасия. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Уже в Березках у молодой семьи появилась дочурка, и плюсов жизни за городом прибавилось.

- Здесь намного комфортнее, чем в городе. Можно спокойно выставить коляску на улицу. Сейчас мы нагуляемся, дочь уснет. Я приду домой, оставлю коляску у крыльца, и она будет спать на свежем воздухе часа два. А у меня будет свободное время, которое можно посвятить себе, - объясняет Анастасия.

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ: «ДРУЖИМ ВСЕЙ УЛИЦЕЙ»

Пройти мимо этого участка невозможно. Красная дверь, красные ставни, аккуратные вкрапления красного цвета в виде любопытной лягушки, кадки для цветов - все очень стильно.

Нас встречает обаятельная семейная пара: Александр и Елена живут в поселке уже четвертый год. Александр - архитектор, работает здесь же, для чего оборудовал кабинет на втором этаже. У Елены тоже свое дело: она владелица студии по производству наборов для создания текстильных кукол. А еще она - мама троих сыновей.

- У нас большая семья. Старшему - 20 лет, учится и работает в городе. Кстати, добираться от дома до работы не проблема. Средний сын поступил в этом году в Томский университет, уехал на обучение, мы очень скучаем по нему. Младший учится в седьмом классе новолуговской школы. Старшие доучивались на Первомайке - им немного оставалось до выпуска. Ездили на учебу и обратно на маршрутке. А младшего мы уже перевели в местную школу. Очень удобно, что автобус бесплатно отвозит детей на учебу и обратно прямо к шлагбауму. И скажу вам, что обучение в новолуговской школе не хуже, а в чем-то даже и лучше, чем в других школах, - поделилась Елена.

В доме Елены и Александра очень уютно. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

В доме Елены и Александра очень уютно. Здесь три этажа, каждый около 50 «квадратов». На третьем - три спальни и большой санузел для детей. Елена говорит, что там, наверху, у сыновей свой мирок, где они самостоятельно убираются по графику дежурств. На втором этаже спальня, большой кабинет, гардеробная и санузел. А на первом - кухня, гостиная. С соседями наши герои живут дружно - говорят, что звукоизоляция не хуже, чем в городской квартире.

- У нас вся улица дружит. В этом году мы все вместе ездили в Караканский бор. Все, кто смог, поехали отдыхать с палатками. Нас было около 20 человек с ребятишками. Все вместе отдыхали, жгли костры, готовили плов. Мы дружим! - признается Елена.

Александр добавляет, что ему в поселке очень нравится чувствовать дружеское окружение и близость к земле.

- Когда приезжаешь в другие микрорайоны, сразу чувствуешь себя как в муравейнике: хочется уехать, вернуться домой. Это давит, у нас уже нет этой привычки - жить в городской суете. Свой дом - это здорово. Но строить свой дом с нуля очень уж дорого. А жилье в Березках нам обошлось за вполне приемлемые деньги. И маленького участка земли рядышком нам вполне хватает, чтобы пожарить мяска и отдохнуть на лавочке, - считает Александр.

По плану поселка в четвертой очереди выстроят жилье примерно для 450 семей, уже строятся три линейки квадруплексов. Как только закончат четвертую очередь, приступят к строительству пятой. Мы поинтересовались у Елены с Александром, не опасаются ли они, что такой прирост населения в поселке нарушит сложившийся уют и покой.

- Наша улица тупиковая, здесь своя атмосфера, тихо, замечательно. Вообще, по улицам поселка нигде никто не гоняет. Когда поселок разрастется, для нас ничего принципиально не изменится. Думаем, что, скорее всего, администрация организует второй контролируемый въезд. Хотя сейчас, даже несмотря на большое количество жителей, никаких заторов на въезде или на улицах нет. Так что мы по поводу роста поселка совершенно не переживаем, - улыбаются хозяева дома с красными ставнями.

Стильный участок Елены и Александра. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ: «ПРОШЛА БЕССОННИЦА»

Попрощавшись с гостеприимной семейной парой, отправляемся в гости к Александру, айтишнику по профессии и музыканту по призванию. Он переехал в поселок этой весной, после развода с женой.

- Рассматривал разные варианты, но именно этот поселок запал в душу. Приехал в феврале на экскурсию в Березки-Новолуговое, и то, что увидел, мне понравилось. Походил, поспрашивал у местных, как им тут живется. Все в один голос говорили, что замечательно. Плюс ко всему мне удалось получить сельскую ипотеку под смешной процент. На первом этаже я обустроил кухню, гостиную. На втором - санузел, кладовку и спальню, совмещенную с кабинетом, студией звукозаписи, потому что без музыки не проживу, - описывает свой дом Александр.

Говорит, как только переехал, сразу решилась проблема с бессонницей: свежий воздух и тишина сделали свое дело. Из плюсов отметил непривычное после города чувство безопасности и дружелюбность жителей.

На втором этаже Александр оборудовал кабинет и студию звукозаписи. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

- Для Березок нормальная картина, когда по улице на самокатах проезжает стайка шестилетних детей самостоятельно, без взрослых. Никто не боится за своих ребятишек. Мои младшие сын с дочкой любят у меня гостить. Когда они приезжают, тут шумно и весело. Буквально недавно увез в гараж детские велики, которые все лето здесь стояли. Представляете, здесь можно совершенно спокойно оставлять велосипед! Я даже машину часто не закрываю. Чужих в поселке практически нет, а с соседями я дружу. Еще мне очень нравится, что дома всегда тепло. Это лето было неоднозначное по погоде - бывали и холодные дни, дождливые. А ты пришел, нажал одну кнопку на котле - и у тебя уютно, потому что в каждом доме по проекту есть водяное отопление пола. Вот вы сейчас сидите на диване. Чувствуете ногами, что пол теплый? Ну вот! - Кроме очевидных плюсов жизни в поселке Александр называет экономию на воде, газе и электроэнергии, которые идут по сельским расценкам. Говорит, что будет скоро оформлять сельскую страховку на машину, и она будет чуть ли не в два раза дешевле городской.

Атмосферу загородной жизни Александр описал историей, которая произошла летом. Ранним утром ему в WhatsApp пришло сообщение от соседа с фотографией и подписью: «Саша, не выезжай, у тебя все масло вытекло». Сон как рукой сняло. Выбежал на улицу - и точно: вытекло. Пока один сосед откручивал поддон, второй съездил на своей машине и купил масло и масляный фильтр. Совместными усилиями к обеду все уже починили и прикрутили. По словам Александра, в городских новостройках такого не бывает.

Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

После общения с жителями мы составили список, чем для них хороша загородная жизнь в поселке Березки-Новолуговое

• Тишина, свежий воздух, экологичность

• Огороженная территория, охрана

• Добрососедство, социальный комфорт

• Общение, праздники для детей

• Безопасность для детей и взрослых

• Большая детская площадка как центр притяжения всего поселка на праздники

• Продуманная геометрия улиц, отсутствие заторов, никто не гоняет на автомобилях

• Чистота: территорию регулярно убирают, мусоросборники вынесены за пределы поселка

• Обработка территории от клещей летом, регулярная чистка от снега зимой

• Геометрия крыш домов и водосточный слив исключают образование сосулек

• Газовые котлы в доме, возможность самостоятельно регулировать уровень тепла

• Теплое водяное отопление пола

• Дымоходы, возможность установить камин

• Администрация планирует обустроить свой парк

• Началось обустройство стоянки для гостевых машин

• Близость к земле - удобно физически и комфортно психологически

• Возможность отдохнуть по-настоящему, налаживается сон

• Финансовая доступность жилья

• Возможность значительно экономить на коммунальных услугах и автомобильной страховке

Пряничные домики ждут новоселов. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

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