Часть предприятий продолжат работу в нерабочую неделю. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Совсем скоро из-за пандемии коронавируса сибирякам снова придется сидеть по домам. Мы выяснили, что будет работать в нерабочие дни в Новосибирске с 30 октября по 7 ноября 2021 года

Минпромторг России опубликовал список предприятий, которые продолжат работу на длинных выходных по всей стране. Это системообразующие предприятия, производства непрерывного цикла, продуктовые магазины и компании, которые выпускают продукцию для борьбы с коронавирусом: лекарства, вакцины, средства защиты, медицинский кислород и другие товары.

— Важно также предусмотреть возможность для граждан беспрепятственно приобретать все товары первой необходимости, — сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Во время нерабочих дней доходы новосибирцев не пострадают: их зарплата сохранится в полном объеме. Тем, кто останется работать, при занятости в праздники с 4 по 7 ноября, положена двойная оплата труда, с 1 по 3 ноября оплата останется такой же, как за обычный рабочий день.

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