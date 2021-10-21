Оплата нерабочей недели в Новосибирске с 30 октября по 7 ноября 2021: дадут ли зарплату в двойном размере

Рассказываем, в какие дни тем, кто останется работать, положена двойная оплата труда. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пандемия внесла коррективы в рабочий график сибиряков, и потому многих интересует вопрос: какой будет оплата нерабочей недели в Новосибирске с 30 октября по 7 ноября 2021 года. Тем, кто не будет работать, положено сохранение заработной платы без снижения. А что ждет тех, кто продолжит трудиться?

Согласно статье 153 Трудового кодекса РФ, оплачивается не менее чем в двойном размере работа в выходной или нерабочий праздничный день. Но еще во время локдауна 2020 года Министерство труда России опубликовало рекомендации, действительные по сей день. Из текста документа ясно, что двойной зарплаты ждать не придется:

— Нерабочий день не относится к выходным или праздничным дням, поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере, — сказано на сайте ведомства.

То есть, двойную зарплату новосибирцы получат за работу в период с 4 по 7 ноября. 1-3 ноября будут оплачиваться как обычные рабочие дни. Что касается сдельщиков, то Роструд порекомендовал выплачивать им «соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом».

К слову, если объявленные внеочередные выходные выпадают на ваш отпуск, то нерабочие дни в него не включаются, и отпуск на эти дни не продлевается и не оплачивается.

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