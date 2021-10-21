Рассказываем, продлят ли в Новосибирской области нерабочую неделю. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

23 октября 2021 года выходной или нет в Новосибирске — вопрос, которым интересуются многие сибиряки. Владимир Путин подписал указ об общероссийские нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты. Но главы регионов могут ввести их еще раньше и / или продлить после ноябрьских праздников.

В Новосибирской области планов продления нерабочих дней еще нет:

— Президент объявил с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями. Пока правительство региона не принимало решений о продлении нерабочих дней. Это будет в случае ухудшения эпидемиологической обстановки, — рассказал КП-Новосибирск руководитель департамента информационной политики администрации губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов.

Если судить по данным оперативного штаба Новосибирской области, то ситуация с коронавирусом становится хуже. За последние сутки был установлен новый рекорд — 291 заболевший. Это самая высокая цифра за почти два года пандемии. А 21 октября было зафиксировано максимальное число смертей за сутки — 17 человек.

Изначально новосибирцы должны были отдыхать 30 и 31 октября, после которых следовала сокращенная рабочая неделя, а далее — праздничные дни с 4 по 7 ноября в честь Дня народного единства.

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